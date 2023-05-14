溫馨！環球科大攜手雲林榮服處 　手作餅乾歡度母親節

▲環球科大攜手雲林榮服處手作餅乾慶祝母親節。（圖／記者蔡佩旻翻攝，以下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學觀光與餐飲旅館系與雲林縣榮民服務處攜手，10日開始，邀集志工烘焙專業教室手作餅乾，再將手作餅乾親送榮民及榮眷一起歡度母親節。手作餅乾課程由觀餐系李竺修老師指導，在該系菁英學生協助下，每位志工都完成杏仁核桃餅、巧克力豆餅製作，並裝滿在愛心罐，志工們對校方提供優質場地表達感謝。

榮民服務處姚辰蕙處長表示，榮欣志工積極參與各項服務工作，在歷年輔導會績優評比都獲得高度肯定。為再深化志工服務，辦理這項研習活動，藉由志工自己手作餅乾，在母親節前夕送給榮民和榮眷，讓榮民(眷)感受到我們貼心和用心的服務及尊重。

環球科大校長沈健華指出，雲林唯一設有旅館餐飲專業的大學就是環球科大，以培養學生具有一技之長為教育目標，歡迎各界與學校合作，利用學校教學資源，支持技職教育辦學成果。

觀餐系主任丁一倫說，烘焙教室是勞動部烘焙技術士乙丙級檢定合格教室，可以提供完善的教學空間和設備，期待未來與榮民服務處有更多元的產學合作。學生參加競賽都獲得良好佳績，日前參加2023中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學，在手沖咖啡、立體藝術咖啡和茶酒調飲項目獲得3金1銀的佳績，教導學生習得餐飲實用技術為該系教學特色，備受家長及業界人士的讚賞。