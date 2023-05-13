最美人妻開箱「1晚2萬元」月子中心　曝選擇關鍵：比照護還重要

▲YouTuber咪妃開箱1晚要價2萬元的月子中心，並分享選擇的重點。（圖／翻攝咪妃臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber咪妃是知名實況主，2021年10月升格人妻，並在隔年8月迎來寶貝女兒誕生，被網友譽為「最美人妻」。咪妃13日晚間發布最新影片，開箱當時每晚要價2萬元的月子中心，並透露大家都可能忽略的一個選擇重點「護理師的心」。

咪妃表示，她選擇每晚2萬元的月子中心並非在炫富，而是有諸多考量；第一為看診、接生都是同一位醫師，第二則是位置離大醫院近，可減少生產當下遇到突發狀況，需要緊急送醫的時間。

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咪妃強調最重要的一點則是「護理師的心」；她坦言，撇除不小心的情況，過去曾看過護理師虐嬰的新聞案件，無法接受自己的孩子被這樣對待，所以許多月子中心都會主打不關窗，讓父母可以觀看放心，因此選擇月子中心之前最好先去參觀，最好是走到嬰兒室前觀察護理師照護的情況。

▲▼咪妃認為挑選月子中心最重要的是觀察「護理師的心」。（圖／翻攝咪妃臉書）



咪妃表示，此次生產也結識了一名護理師，因為這名護理師特別喜愛嬰兒，照顧孩子的有愛表現也讓她看在眼裡，雙方至今都有聯繫。第四點則是餐點是否合口味、第五為照護、看診的方便性。

最後，咪妃說，月子中心並非必要，而是一個選擇，提供的是讓媽媽們舒適休息的環境、方便看診的情況，但最重要的是要有一個神隊友（老公）幫忙，最好是在決定生產前就討論好是否要入住月子中心，雙方有共識。