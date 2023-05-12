人妻辣吃小王喊「不能隆乳」：我的身體你在用！夫見動態舔圖綠炸

▲人妻大膽偷吃前同事，被老公抓包慘了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫幫妻子找到遺失的手機，沒想到卻在裡面發現不少鹹濕對話，包括「我舔乾淨」、「我的身體是你在使用」令他大受打擊，決定向妻子與小王提告。日前台中地院判決出爐，判人妻與小王應連帶賠償人夫20萬元，可上訴。

人夫主張，2022年11月底妻子遺失手機，丈母娘聯繫他請求幫忙找手機，及聯繫隔天健檢的事情，他偶然發現妻子在同年5月就與不詳人士有感情糾葛，同年9月更出軌公司前同事，雙方互傳鹹濕訊息，包括舌頭舔下體的動態圖，以及下半身只穿內褲、從後方擁抱等親密照。

訊息內容包括，「你最後吃」、「從哪裡開始吃、你吃我就好、你才趕快吃、吃完我要吃你」、「我要嘴對嘴那種」、「麻煩請你吃掉我」、「那你陪我睡覺」、「我洗澡都是光溜溜」、「我在等你抱著哄我睡覺」、「奶油抹你身上我舔乾淨」、「按胸不是可以變大、我會學習怎麼按的，以後每天幫你按」，人夫氣得向法院提告，要向妻子與小王求償80萬元精神撫慰金。

雖然人妻辯稱，丈夫不法取得手機，又擅自解鎖偷看裡面的內容，且對話內容雖然不妥，但僅是文字上的抒發，否認與小王有性行為，另外，她稱，早在案發前就已經與丈夫談到離婚相關事宜，就算有侵害配偶權，情節也不重大；小王亦否認有發生性行為。

但法院勘驗對話發現，人妻曾向小王說，「我不能去隆乳了」、「因為我的身體是你在使用」等話，不採信人妻說詞，判人妻與小王應連帶賠償人夫20萬元，全案仍可上訴。