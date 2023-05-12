荒野墜機「竟是自導自演」只為衝高觀看數　美YouTuber恐關20年

▲雅各承認「自導自演」墜機事件 。（圖／翻攝自YouTube／TrevorJacob，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國司法部表示，29歲YouTuber雅各（Trevor Jacob）為了提高觀看次數，竟然刻意墜毀一架單引擎小飛機，並且蓄意毀滅跡證，他已經承認妨礙聯邦調查罪名，可能面臨最高20年有期徒刑。

《衛報》引述檢方及當局說法報導，2021年11月24日，雅各在機身安裝多個鏡頭，自己也穿戴降落傘、攝影機及自拍棒，獨自從加州南部隆波克機場（Lompoc Airport）前往馬麥斯湖（Mammoth Lakes），卻在起飛約35分鐘後跳傘逃生。

墜機2天後，雅各向國家運輸安全委員會（NTSB）和美國聯邦航空總署（FAA）通報此案，他宣稱飛機突然失去動力，而自己不清楚墜機地點在哪裡，事實上卻與友人用直升機把殘骸吊到聖塔芭芭拉郡（Santa Barbara）一處機棚，拆毀零件並丟棄在隆波克市機場（Lompoc City Airport）及周圍垃圾桶。

同年12月23日，雅各把事件過程上傳至YouTube，標題名為「我撞壞了我的飛機」，迄今累計近300萬次觀看。根據鏡頭畫面，小飛機墜入下方的加州洛斯帕德里斯國家森林（Los Padres National Forest），他則在安全著陸後徒步尋找飛機殘骸，看起來沮喪、無助又迷惘。

聯邦當局及飛航專家調查後很快發現，雅各根本沒有試圖呼叫塔台、重啟引擎、尋找安全降落底點。在認罪協商中，他也坦承從未打算完成這一趟單人飛行，處理飛機殘骸則是為了誤導調查。

2022年4月，雅各的謊言與罪行曝光後，已經被FAA吊銷飛行執照。他預計未來幾周在洛杉磯正式認罪，稍晚將被判刑。