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急診病患指數全正常！護理師一句「有點怪怪的」　醫診斷：重症了

▲▼護理師的關鍵一句話，成找出病症的關鍵。（圖／翻攝白永嘉醫師FB）

▲護理師的關鍵一句話，成找出病症的關鍵。（圖／翻攝白永嘉醫師FB）

記者許凱彰／綜合報導

「護理師『一句話』，竟是救病人命的關鍵」。馬偕急診外科主任白永嘉在護理師節前夕發文說到，有天晚上值大夜班，白天班的同事交班一名中年男性病患在急診留觀，病人主訴是有嚴重的胃痛，但經過抽血肝膽和心臟指數都正常，有待隔天早上的胃鏡與超音波檢查。

直到接近清晨，白醫師接到觀察室護理師來電表示，留觀的那名病患還是不舒服，雖然沒有劇烈疼痛但是還有悶悶的感覺。不久後，醫師再度接到「白醫師你要不要來看看他」的電話，護理師說到，「血壓BP 呼吸RR 心跳HR 血氧SaO2都正常，但還是覺得他有一點『怪怪的』，『看起來很不舒服』」。

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白醫師因為護理師的一席話，即前往留觀室，做了一張心電圖顯示完全正常，不過再抽第二次血、驗心臟酵素後，結果完全上昇，經診斷為非ST段上升心肌梗塞（NSTEMI），隨後馬上聯絡心臟科加護病房，也在白天做了心導管，病人也因此很快地恢復健康。

▲▼護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩。（圖／記者李毓康攝）

▲明明檢查指數都正常，護理師還是積極向醫師表示病人「怪怪的」。（示意圖／記者李毓康攝）

事後，白醫師接到家屬捎來的感謝。不過白醫師向家屬坦言，「你們真的要謝謝護理師」，若不是護理師仔細觀察、三催四請，這個嚴重的問題就不會被發現。醫師、護理師、檢驗師、放射師、藥師等等都是一個團隊，缺一不可，成功醫療結果要靠團隊的每一個人。

5月12日正是護理師節。白永嘉醫師在文末也提到自己的看法，有些病人和家屬，在醫師和在護理師面前說的（話）完全不一樣，對醫師很客氣，但對護理師卻呼來喚去。他希望再次呼籲，別讓他們辛苦又受委屈，尊重護理師們的專業，他們可能是您或家人醫療最關鍵的因素，記得跟他們說一聲「謝謝您、辛苦了」。

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