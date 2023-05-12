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國際護師節　黃偉哲臉書感謝護理師守護台南健康

▲慶祝國際護師節，台南市長黃偉哲在臉書發文，感謝護理師以溫柔的力量，守護全體台南市民的健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲慶祝國際護師節，台南市長黃偉哲在臉書發文，感謝護理師以溫柔的力量，守護全體台南市民的健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為慶祝國際護師節，台南市政府12日上午在台南樹谷園區舉行「護理嘉年華—健康城市、護理守護」的活動，表揚優秀的護理師，包括南瀛護理的得獎者、在職進修獎學金的得獎者，以及績優和資深的護理人員，市長黃偉哲也在臉書發文，感謝護理師以溫柔的力量，守護全體台南市民的健康。

大台南護理師護士公會慶祝國際護師節，12日在台南樹谷園區舉行「護理嘉年華—健康城市、護理守護」的活動，市長黃偉哲發文感謝護理人員以溫柔的力量，守護全體市民的健康。趙卿惠副市長則代表出席為優秀的護理師頒獎表揚。

▲慶祝國際護師節，台南市長黃偉哲在臉書發文，感謝護理師以溫柔的力量，守護全體台南市民的健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長感性的表示，「感謝每一位護理人員，以溫柔的力量，守護全體市民的健康。」，他也特別指出為守護台灣度過艱困的疫情，護理人員長期戴口罩，導致臉上留下深深印痕，「臉上深刻的口罩印痕，是最美麗的標記」。

黃偉哲市長說，護理人員在醫療團隊中扮演不可或缺的重要角色，護理師以堅定的信念和專業的技能，守護著病人的健康和生命，是社會不可或缺的一股溫暖。他也特別嘉勉鼓勵護理生力軍：「前幾天，我到中華醫事科大，參加護理系同學的加冠典禮，在同學們的眼中，看見對未來的期盼，以及為市民朋友服務的熱忱。正是這樣的熱忱，守護著台灣的安全。」「再一次，深深感謝每一位護理師！」

副市長趙卿惠代表黃偉哲市長出席「護理嘉年華—健康城市、護理守護」會場表達祝賀同時表揚優秀的護理師，包括南瀛護理的得獎者、在職進修獎學金的得獎者，以及績優和資深的護理人員。衛生局局長蘇世斌也出席。

副市長趙卿惠表示，走過防疫的這3年，看到站在防疫第一線的護理師們在工作崗位上戰戰兢兢，每日全副武裝的守護著台南市民，讓台南市創下全國確診率、病例數最低的紀錄。趙卿惠說，黃偉哲市長也接任了台灣健康城市聯盟的理事長，在後疫情時代，台南市將與醫護人員公私攜手、群策群力，發展健康城市，讓人民享有健康餘命，希望讓全體國民在高齡的階段也都能健康的享受生命、快樂生活。

國際護師節源於1912年，為紀念南丁格爾女士對護理工作的貢獻，將南丁格爾誕辰日5月12日訂為國際護師節。過去3年全球面臨了新冠病毒的嚴重挑戰，護理師們奮戰在抗疫最前線，用自己的生命和健康保護眾多病人和民眾的安全，讓民眾對於未來充滿了信心和希望。今年的護師節呼應國際護理協會(ICN)主題「有護理師，才有未來」，ICN理事長Pamela Cipriano(帕梅拉•西普里亞諾)呼籲各界持續投資護理，讓護理師成為醫療保健政策制定者和民眾眼中的無價之寶！

大台南護理師護士公會理事長劉憶萍表示，今年的國際護師節規畫辦理「護理嘉年華—健康城市、護理守護」的活動，讓許多青年農民團體和在地產業，例如麻豆農會、無米樂等約30家廠商展售健康、優質的商品共襄盛舉，護理師們要用熱情和實際行動支持青農和在地產業。

另外，12日特別邀請到「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農發表演講，以「無所不在的健康守護」為題，表達對護理人員最真誠的謝意和祝福。希望護理師能夠持續發揮正面的社會影響力，因應未來全球衛生議題的挑戰，達成促進全民均健的願景。

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