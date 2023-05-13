最美風景在韓國！俄籍正妹遺失錢包　年輕女警熱心協助尋回7萬元

記者羅翊宬／編譯

雖然世人常說「最美的風景在台灣」，不過其實韓國也是一個充滿人情味、蘊藏豐富文化歷史的國度。日前，有2名金髮俄羅斯籍正妹前往南韓首爾旅遊，不過她們在途中丟失錢包，最後只好在派出所前徘徊，請求警方給予協助，幸好其中一名年輕女警俄語流暢，成功幫忙找回裡面裝有300萬韓元（約新台幣7萬元）的錢包。

根據韓媒《國民日報》，首爾警察廳昨（12）日在臉書上公開這一段佳話，警方上傳一段標題為「旅行途中遺失錢包的觀光客，深受『K式良心』（韓國良心）感動」的影片，警方指出2名金髮的俄籍女性觀光客本月7日在首爾市中區西小門派出所前徘徊，其中一人在幾番猶豫後才決定進到派出所。

▲韓國女警俄語實力流暢，協助觀光客找回錢包。（圖／翻攝自首爾警察臉書）

該名俄籍觀光客以生疏的英語表示，兩人在韓國旅遊過程中丟失錢包。當女警詢問眼前觀光客的國籍，並得知觀光客為俄羅斯人後，旋即以流暢的俄語實力和兩人溝通，從兩人口中釐清遺失錢包的詳細過程，並得知錢包裡有300萬韓元的現金，在推測遺失錢包的地點後，隨即前往當地尋找，不久後便立刻找回遺失的錢包。

2名俄籍正妹觀光客在派出所等候，眼見遺失的錢包重新回到自己的手上，她們終於鬆了一口氣。其中一人表示，「其實我們從很久以前就在規畫此次韓國旅行，若因為丟失錢包而被迫中斷行程，一定會非常失望、傷心，我們非常感謝幫我們找回錢包的韓國警察。」

▲2名俄籍金髮正妹在找回錢包後，向韓國警察表達感謝。（圖／翻攝自首爾警察臉書）

影片介紹，其實擁有如此流暢俄語實力的警察為女警金新星（김새별），她因為保有流暢的外語（俄語組）實力，而被成功徵選培訓為警察。

對此網友們留言，「心裡感到相當踏實，希望妳們的旅途愉快」、「韓國的格調就是不一樣」、「四面八方都充滿著監視器，24小時被監控的國度」、「韓國從來不貪圖別人的東西，希望你們也是（暗示俄烏戰爭）」、「（韓國）雖然比其他國家更有良心，不過真的是妳們太幸運」、「如果不是發生在韓國，是絕對不可能這樣的，一定會馬上被偷走」。