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社會 社會焦點 保障人權

加班被問「跟男友有沒有做」她崩潰　噁老闆色撫大腿：摸習慣就好

▲▼性侵，猥褻，騷擾，綁架，家暴,虐待,性虐待。（圖／pixabay）

▲小莉留下加班，卻被老闆摸腿色問「跟男友有沒有做愛」，她嚇到離職提告求償。（示意圖／pixabay）

記者蔡怡萍／新北報導

一名在公司加班的女員工小莉（化名），被老闆藉口叫進辦公室，伸手摸了她大腿內側，一邊問「跟男友有沒有做愛」、「摸摸又不會怎麼樣」，小莉想逃跑還被抓回來熊抱，她崩潰向表姊求救，並立刻離職，事後提告老闆精神撫慰金30萬，法院判色老闆須賠償小莉15萬元。

越南籍的小莉在新北市一家公司工作，2021年9月15日晚間，她獨自一人留在公司加班，老闆突然以要討論工作為由，叫她進到辦公室，隨後撫摸小莉臉頰、背部得逞。

老闆見小莉善良可欺，同月21日晚間看到她又獨自認真加班，再次叫她到辦公室來，趁她不注意時摸手捏臉撫背，還一邊碰觸大腿、一邊用越南語問「跟男友有沒有做愛」、「摸摸又不會怎麼樣、啊你那麼怕幹嘛？」、「你在緊張什麼東西，你習慣就好了。來抱一下抱一下，不要緊張就好」，小莉慌張想逃、就被老闆強行熊抱。

小莉奮力逃離後，向表姊求救並報警，小莉隔日就辦理轉換雇主，她並向前老闆求償30萬。

法院審理時，老闆坦承對小莉伸狼爪，並向她道歉、表示願意和解，並就刑事部分已支付10萬易科罰金，審後認為老闆惡行造成小莉身心巨大壓力，侵害情節輕重等，應賠償小莉15萬元，全案可上訴。

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