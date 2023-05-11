失智媽遭鄰居襲胸20秒「推進房間」　女兒靠1個字神解救

記者黃翊婷／綜合報導

呂姓男子與鄰居A認識長達2、30年，他明知對方已出現失智症狀，竟在2022年7月17日假裝幫忙開門，實際上卻是進入屋內襲胸長達20多秒，還試圖將人推進房間。A女的女兒透過手機App查看監視器畫面，驚見媽媽遭到猥褻，於是立刻大喊一聲「媽」，當場把呂男嚇到跑出房間。

▲女兒驚見媽媽被鄰居推進房間，機智大喊一聲「媽」，成功將色鄰居嚇跑。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

起訴書中提到，呂男與A女是鄰居關係，他明知對方失智，對外界事理有認知不清等狀況，2022年7月17日A女因為沒帶鑰匙請他幫忙開門，竟一時起了色心，在打開門鎖之後跟著進入屋內，見四下無人便走到A女身後，以環抱姿勢襲胸長達20多秒，接著將人推進房間。

由於A女家中設有監視器，女兒在另一間房間聽見奇怪的聲響，好奇打開手機App查看監視器畫面，驚見媽媽被呂男推進房間，急中生智趕緊大喊一聲「媽」，這才把呂男嚇得趕緊從房間退出並離開。

呂男被逮後供稱，之所以對A女襲胸是因為「人家都有胸部，她都沒有，所以想摸摸看」，雙方雖然是2、30年的鄰居，但平常不會串門子，他也不知道A女失智的事情。不過，檢方並不採信呂男的說詞，訊後仍依乘機猥褻罪將他起訴。

新北地院法官認為，呂男在審理程序期間坦承犯行，考量到他過去沒有犯罪前科，家庭經濟狀況勉持，最終依乘機猥褻罪判處有期徒刑6個月，得易科18萬元，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，全案仍可上訴。

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