優良教師竟是淫魔！　球具室吻咬少女乳頭...賠40萬換免囚

▲69歲球隊教練對年僅16歲的女球員伸狼爪。（示意圖，非本案當事人／123RF）



記者黃資真／台北報導

台北一名69歲高職球隊教練阿良（化名）曾獲表揚特殊優良教師，還曾帶領學生奪下亞洲盃冠軍，沒想到善良表面全是假，他某日深夜在球具室，利用教練權威，對16歲的女球員強吻、咬乳頭。由於雙方以40萬元和解，台北地院依對少年犯強制猥褻罪處10月，緩刑2年，且不得接近、聯絡少女。

判決指出，2022年8月18日晚間10時10分，阿良在學校球具室違反球員小恩（化名）意願熊抱、強吻，接著將她的衣服拉下後吻咬乳頭，小恩因畏懼教練權威，不敢大力掙脫，事後他還假好心，載她回宿舍休息，小恩不堪受辱，隔日忍著崩潰情緒報警。

警詢、偵查時阿良坦承犯案，檢方經採集小恩內衣、乳頭上檢體，確實與教練唾液DNA型別相符，以強制猥褻罪起訴；另外阿良載小恩回宿舍時，曾親了她一下，屬性騷擾罪嫌，但小恩表明不願提告，此部分予以不起訴。

法官審酌阿良為滿足一己私欲，罔顧小恩身心、人格之健全發展及心靈感受，考量他犯後坦承犯行，並與小恩與其母親以40萬元達成和解，態度尚稱良好，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪處10月，緩刑2年，期間付保護管束，且不得跟蹤騷擾、聯絡，或對小恩實施身體或精神上之騷擾、脅迫，同時遠離小恩住居或其他經廠出入之特定場所50公尺，並向指定的公益機構或團體提供80小時的義務勞務。

李姓老師擔任北市某高職球隊教練20餘年，球隊為國內外大小賽事的常勝軍，還曾帶領弱勢孩子奪得亞運冠軍，也曾獲北市府表揚特殊優良教師，沒想到竟是良師。