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大陸 大陸焦點 特派現場

老師驚知「班上有公司老闆」！13歲學生認了：還有5、6名員工

▲▼老師驚知「班上有公司老闆」！13歲學生認了。（圖／翻攝自影片）

▲13歲學生已經是一間網路公司老闆。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體11日瘋傳一則影片，重慶一名老師意外發現自己班裡，一名13歲的學生已經是一家公司的老闆，此事引發熱議，隨即相關話題登上各大平台熱搜。對此，學生承認，自己開的是「網路科技公司，還有5、6名員工」。

綜合陸媒報導，影片畫面顯示，老師稱，「聽說我們班有個人當了老闆還開了公司，這個人是誰？」

隨即班上同學紛紛指向一名男生，齊聲說道，「陳老闆。」老師又問開了什麼公司？學生回答，「網絡科技公司，還有5、6名員工。」

另據中國網教育報導，該老師讓學生們以《曬曬我們班的牛人》為題目寫作文，卻意外發現自己班裡一名13歲的學生已經是一家公司的老闆。

有人提出質疑，13歲沒有達到法定成年的年紀，無法獨立成立公司或擁有自己的企業，「家裡有錢加上自己有才吧」、「過家家玩的吧，13歲怎麼註冊公司？」。

根據《每日經濟新聞》報導，律師表示，注冊公司法人代表有年齡限制，根據規定，擔任公司法定代表人的，應該是具有完全民事行為能力的自然人，即一般為18周歲以上的成年人。不過也有網友表示，老闆不一定是法定代表人，也可能是股東。

上海明倫律師事務所李亞輝律師表示，根據中國大陸對於股東的相關法律規定，一般來說股東是沒有進行年齡限制的。如果未成年人或者是沒有民事行為能力人進行擔任股東的話，首先必須是要其監護人來進行同意才能夠擔任該公司相關的股東。

11日晚間，據《紅星影片》報導，校方回應13歲學生是公司老闆傳聞，稱不是企業法定代表人，其他情況在了解。該負責人表示，「他不是法人他也不能成為法人，具體情況還在了解，但他肯定不是法人。」

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