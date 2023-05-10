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社會 社會焦點 保障人權

邀男同學回家喝酒遭摸胸　她奪門而出！隔天返家見這一幕傻眼

▲國內知名于姓男舞師遭指控在2019年9月間率舞團赴在上海地區演出，女子慕名拜訪學生時，于男趁機熊抱女子，對其襲胸、舔耳等強行猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子誤以為女同學單獨邀請是對他有好感，趁酒意摸胸結果被控強制猥褻。（示意圖／123RF）

記者劉昌松／台北報導

許姓男子日前受邀到女同學家中飲酒，誤以為女同學對自己有好感，越坐越靠近，最後對女同學攬肩摸胸，女同學嚇到自己奔出家門外，到另名同學家過夜，隔天被害人搭同學的車子回家拿上課用品時，許男竟然還在家裡睡覺，並要求一起搭順風車去學校上課，被害人忍不住報警，台北地檢署10日依強制猥褻起訴許男。

事發當天，許男和被害人等一群同學外出吃飯喝酒，結束後，被害人希望能再到海產店續攤，但問完一輪，大家都不想去，只有許男答應相挺作陪，可惜2人抵達海產店實已經結束營業，被害人但酒意正興，問許男要不要乾脆到她家裡去喝。

許男一聽到獨自受邀到女孩子閨房，直覺對方對自己有意思，到被害人家中喝酒時，趁著酒意摸了被害人胸部，被害人嚇到趕緊拒絕，卻沒有趕走許男，而是用LINE聯繫其他同學後，自己奔出家門，跑到同學家過夜。

隔天，被害人為了準備上課用品，請同學開車陪她回家收拾書包，沒想到看到許男還繼續在家中睡覺，一見到被害人和另名同學，竟開口要求搭順風車一起去學校，3個人因此尷尬同車到校，被害人事後和同學討論，覺得不能姑息而提告。

許男到案辯稱，被害人邀請他單獨到家中，應該是對自己有意思，但他只有摸了被害人的腿而已，沒有進一步逾矩行為；由於被害人測謊通過，許男則沒有依約前往測謊，加上其他同學證詞，檢察官採信被害人指控，依強制猥褻起訴許男。

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