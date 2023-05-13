社區花園「放生5盒蟑螂」　她大喊：我要給牠們生命！

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省廣州市一名女子日前拿著5盒蟑螂來到社區花園，將盒子打開，放生了裝在盒子內的上百隻蟑螂。放生蟑螂的行為嚇壞了其他住戶，社區保全也快速衝過來制止，但女子仍在一旁理直氣壯表示，「我要給牠們生命！」

根據《極目新聞》報導，家住天河區芳草園社區的張阿姨前幾天在花園散步，發現一名女子拿著5個裝滿蟑螂的盒子在放生，「她就是拿著盒子在石頭上敲敲敲，放出去的大概數百隻蟲子！」

從張阿姨拍攝的影片中可以發現，花園的石頭上一共擺放著5個藍色盒子，不斷有蟑螂在周圍爬行。

▼女子在社區花園放生蟑螂。（圖／翻攝微博）



張阿姨見狀嘗試阻止，但女子卻不理會，堅持放生蟑螂。同時，女子也理直氣壯表示，「我要放生啊！我要給牠們生命！」

社區保全後來也到場處理，女子才終於停手，並向其他住戶道歉，承諾不會再這樣做了。之後，社區也請消毒公司進入社區進行了兩次消毒。

張阿姨推測，女子可能是買了誘捕蟑螂的工具，捕捉了蟑螂以後，才拿到花園放生的。

▼住戶及保全制止女子。（圖／翻攝微博）



廣東省科學院動物研究所高級工程師戚根賢表示，蟑螂屬於病媒生物，是病菌宿主，若是蟑螂在人活動場所爬過，身上攜帶的病菌都可能會傳播疾病，對人體健康產生危害。

戚根賢指出，蟑螂分成很多種類，若是放生的是居家蟑螂，則危害性更大一些。

另外，根據大陸5月1日起實施的新《野生動物保護法》第四十一條規定，任何組織和個人將野生動物放生至野外環境，應當選擇適合放生地野外生存的當地物種，不得干擾當地居民的正常生活、生產，避免對生態系統造成危害。