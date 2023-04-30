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買知名滷味吃到「爆漿鐵蛋」！家人驚：裡面有怪物　他低頭一看嚇傻

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO吃的滷味裡面有蟑螂。（圖／翻攝自PTT，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

滷味是許多人最愛的小吃之一，食材鹹香入味十分涮嘴。一名網友近日就到知名滷味店，買了3包帶回家給家人品嚐。雖然吃到一半發現有些食材口感像是「爆漿鐵蛋」，但他當下沒有特別感覺，就沒有放在心上，直到家人說「裡面有怪物」，他才驚覺不對勁，感到十分崩潰。

原PO在PTT發文表示，近日晚上特別去知名滷味店買了3包滷味給家人吃，當時眾人一邊看著電視一邊品嚐，完全沒有發現異狀。不過吃到一半，家人突然問「如果你發現有怪物在食物裡，你敢不敢吃？」

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原PO一聽驚覺大事不妙，仔細看了一下袋中的食物，驚見裡面竟然藏了蟑螂，這才開始回想「我剛開始吃就吃到幾顆米血，好像爆漿滷鐵蛋，但是因為有滷香，所以沒什麼特別感覺」，沒想到都已經快吃完了，才發現蟑螂躲在裡面，讓他相當崩潰。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後掀起討論，網友紛紛留言「優質蛋白質噁噁嘔嘔嘔」、「打電話給衛生局」、「看起來很入味」、「加料不加價」、「藏得真好，蛋白質upup」、「店家研發的新菜單，先讓你試吃」、「滷味都是一整鍋湯在滷的，整鍋都有蟑螂的精華，當天買的人都有吃到，你不孤單」、「還好我不吃滷味，陳年老滷，精彩」、「獨家秘方竟然被你知道了」、「嘔嘔嘔嘔嘔嘔，看圖就毛起來」。

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