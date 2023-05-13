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派出所前撞電桿「警車也遭殃」　女乘客躲民宅...原來是通緝犯

▲桃園市蔡姓男子昨天下午搭載2名女子搬家，行經中壢區功學路時失控撞上路電桿，連停放路旁警車也遭殃，路過女騎士被當場嚇壞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓男子昨天下午搭載2名女子搬家，行經中壢區功學路時失控撞上路電桿，連停放路旁警車也遭殃，路過女騎士被當場嚇壞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子昨（12）日下午搭載黃姓、史姓女子行經中壢區功學路時，不知何故突然失控撞向左側電桿，再撞上停放路旁停車格警車，巨大聲響嚇壞路人，案發地點正好位於仁愛派出所前，員警處理時，黃姓女乘客卻偷偷落跑。員警發現黃女躲進民宅陽台，經員警勸說後黃女才放下心防現身，員警查出黃女因毒品案遭通緝，偵訊將將她解送歸案。

▲桃園市蔡姓男子昨天下午搭載2名女子搬家，行經中壢區功學路時失控撞上路電桿，停放路旁警車被嚴重撞毀，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓男子昨天下午搭載2名女子搬家，行經中壢區功學路時失控撞上路電桿，停放路旁警車被嚴重撞毀，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，58歲的蔡姓男子昨天下午幫32歲的黃姓女子、43歲的史姓女子搬家，從蘆竹區駕車前往中壢，行經中壢區仁愛派出所前功學路段時，蔡男突然失控撞向左側，先撞斷路旁電線桿再撞擊停放於路旁警車，撞擊巨響把值班與備勤員警嚇了一大跳。

▲因毒品案被通緝黃姓女乘客闖入民宅陽台藏匿，被員警發現卻說後才從陽台下來，但因有受傷救護人員檢視傷口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲因毒品案被通緝黃姓女乘客闖入民宅陽台藏匿，被員警發現卻說後才從陽台下來，但因有受傷救護人員檢視傷口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

派出所內執勤員警郭雨潔到場處理車禍，正打算抄錄乘客資料時，其中黃姓女乘客卻趁隙落跑，仁愛派出所副所長蔡易廷發現後座黃女失蹤，詢問同車史姓女乘客也聲稱不知道，員警一路追查，發現黃女逃跑到附近民宅藏匿，員警在民宅陽台發現黃女坐在陽台上，黃女向員警怒嗆「不要過來！」員警勸說下，黃女聲稱自己受傷，員警讓她小心爬下陽台，經調查後發現黃女毒品案遭士林地檢署通緝。

黃女坦承因為是通緝犯才害怕逃跑，事後願意配合警方偵辦，因黃女私闖民宅，屋主也氣得對黃女提出侵入住居告訴；員警對車禍肇事的蔡姓男子酒測，酒測值為零，電線桿遭毀損部分已通知台電等相關單位處理，警車遭毀損部分則依法求償。黃女涉嫌侵入住居與通緝部分，警方偵訊後分別移送法辦並移送士林地檢署歸案。

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