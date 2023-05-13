英醉男撞倒70歲婦　竟踩油門「兩度輾過她」影片曝！酒測值超標4倍

▲英國43歲男子酒駕撞上騎單車的7旬老婦，直接連人帶車輾過她。（圖／翻攝自Facebook／SurreyPolice，下同）
記者張寧倢／綜合報導
英國警方12日公布一段恐怖酒駕畫面，43歲男子塞爾伍德（Steven Selwood）酒後駕駛一輛四驅休旅車，在十字路口撞上一名騎著腳踏車的70多歲老婦人後，還繼續踩油門，用前後輪兩度輾過她，事後更被驗出酒測值超標4倍。塞爾伍德於4月28日被法官依危險駕駛、酒駕造成重傷害等罪名判處2年3個月有期徒刑。
This is the horrifying moment a drunk driver 4 times over the limit ran over an elderly cyclist before continuing to drive his 4x4 over the pensioner as she lay in the road.— Britannicus Maximus "Brutus" (@BrutusMaximusX) May 13, 2023
Steven Selwood 43, (inset) left the woman in her 70s with life-changing injuries after ploughing into her pic.twitter.com/njCSlukAcV
薩里郡（Surrey）警方聲明指出，塞爾伍德在2022年5月12日在當地城鎮黑斯爾米爾（Haslemere）駛出一處停車場，通過十字路口時將70多歲婦人從自行車上撞倒在地，但他不僅沒停車，還繼續往前開，將老婦連人帶車兩度輾過。現場一位市民攔下他的車，但塞爾伍德當下仍先開車離開，再步行回到現場，最終被目擊者指認後遭到警方逮捕，並被驗出酒測值超過法定規範4倍。
警方稱，受害人事發至今約1年間，仍被迫承受著改變她人生的身體與精神重大傷害，因此她允許當局將這段影片公布，以向公眾示警酒駕的後果。受害婦人表示，「我沒有一個晚上不做噩夢，自從我被從腳踏車上撞倒後生活發生劇變。我以前外向健談，上教堂、背包旅行、自己動手做園藝。從來沒有像現在這樣害怕路上交通，強烈感覺這種事會再次發生。」她還透露，自己精神狀態很差，不太有笑容。
▼英國薩里郡警方公布43歲酒駕男子塞爾伍德正面照片。
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