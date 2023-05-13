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王毅會蘇利文破冰？　陸官媒：不解決中美根本原因難溝通合作

▲▼ 當地時間2023年5月10日至11日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅同美國總統國家安全事務助理沙利文在奧地利維也納舉行會晤。（圖／翻攝 中國外交部官網）

▲ 當地時間2023年5月10日至11日，王毅與蘇利文文在奧地利維也納舉行會晤。（圖／翻攝 中國外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅同美國總統國家安全事務助理蘇利文10至11日在奧地利維也納舉行會晤。由於雙方事先沒有公布，會晤內容包括中美關係、台灣問題、亞太局勢、烏克蘭危機、吸引全球目光。陸官媒《環球時報》指出，外界認為這是中美局勢緩和的新開始，但美國對華問題言行不一，對台灣等問題「說一套、做一套」，這些中美根本原因不改善，難以溝通合作。

王毅與蘇利文會晤消息發布後，引發美聯社(AP)、美國有線電視新聞網（CNN）、法新社（AFP）、路透社(RT)、香港《南華早報》等中外國際媒體高度關注。《環球時報》指出，熟悉會晤情況的中方高級官員透露，雙方就包括中美關係、台灣問題、亞太區域局勢、烏克蘭危機等重要問題進行了多輪討論，長達10個多小時。「會晤是坦誠、深入、實質性和建設性的。」

《環時》報導指出，雙方會晤期間，中方強調，中美元首峇里島會晤是成功和建設性的，為中美關係發展指明了方向，美方在無人飛艇事件中過度反應、濫用武力，其中的教訓必須汲取。

據美聯社報導，一位不具名的美國政府官員稱，雙方均尋求「重新建立標準和正常的溝通渠道」，「蘇利文在此次會晤中向中方表示，拜登政府正尋求為2月無人飛艇事件引發的美中緊張局勢『翻篇』。」

▲▼中共中央外事委辦公室主任王毅、白宮國安顧問蘇利文。（圖／路透）

▲王毅向蘇利文再次強硬重申台灣問題。（圖／路透）

針對台海局勢，王毅全面闡述中方在台灣問題上的嚴正立場，強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是第一條不可逾越的紅線。當務之急是，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止干涉中國內政。美方則回應美國的一個中國政策沒有改變，不支持「台獨」，不支持「兩個中國」「一中一台」。

中方也要求美方取消對中美人文交流不合理的限制和干擾，與中方一道，開展更多兩國各界交往，增進人民間相互理解。雙方就烏克蘭問題交換了看法。

就雙方公開新聞稿部分，中國外交部昨12日網站指出，雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論。王毅就台灣問題全面闡述了中方嚴正立場。雙方還就亞太局勢、烏克蘭等共同關心的國際和地區問題交換了意見。雙方同意繼續用好這一戰略性溝通渠道。

美國白宮發布的新聞稿稱，雙方就美中雙邊關係中的關鍵問題、全球和地區安全問題、俄烏衝突、台海問題等進行了坦誠、實質性和建設性的討論。此次會晤是為保持溝通渠道暢通和負責任地管理競爭而進行的持續努力之一。

雙方皆用「坦承」「實質性」等具有積極正面性用語，也讓外界認為王毅會晤蘇利文，一來緩和中美這段期間緊張局勢，同時位中美高級官員會晤或為兩國領導人以及其他政府官員的會面做鋪墊。

▲中美關係。（圖／CFP）

▲中美關係不解決「根本」原因，將繼續對抗。（圖／CFP）

《環時》報導稱，北京外國語大學國際關係學院教授宋微分析，在當前形勢下，中美雙方保持高層溝通對於將雙邊關係推向正軌具有積極作用。路透社援引美國前助理國務卿丹尼爾·羅素的評論稱，「這種會晤可能會讓雙方找到一些共同點，幫助穩定動蕩的雙邊關係。」

報導也引述不少美國媒體分析認為，在中美關係位於歷史低點的當下，此次會晤是雙方緊張局勢可能正在緩和的一個小跡象。

報導強調，美方不斷渲染華盛頓「渴望」與北京對話，但其誠意仍需考量。目前，美國在對華問題上言行不一，在經貿、台灣等問題上頻繁對華打壓遏制，這是中美關係出現問題的根本原因。「如果美國始終說一套、做一套，那麽很多溝通合作就無從談起。」

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