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15歲少年3槍轟新北當鋪　落網竟稱「槍是國小時蝦皮買的」

▲▼ 新北當鋪槍擊，警再逮3嫌到案 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北土城當鋪10日才被開3槍，15歲朱姓槍手22日落網。（圖／記者戴上容翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北土城一間當鋪20日遭17歲劉姓少年持槍掃射，事後又有另一段槍擊畫面流出，原來這間當鋪10日就曾遭人開槍，警方根據網路流傳畫面以車追人，於22日逮捕開槍的15歲朱姓少年。朱男落網後向檢警供稱，因為跟當鋪人員有私人恩怨才會開槍，至於槍枝是國小時在蝦皮買的。

警方調查，竹聯幫弘仁會與華山幫曾合作經營詐騙集團，最後因為利益分配問題雙方鬧翻，弘仁會因此決定派遣朱男等人，前往華山幫當鋪據點開槍警告。朱男10日與另外3名少年開車前往當鋪連開3槍，還把整個開槍過程拍下PO上網路，並留言嗆「你們板橋華山就是垃圾」等語。

警方獲報後立刻成立專案小組追查，並於22日陸續逮捕朱男及同車另外2名15歲黃姓、16歲鍾姓共犯，而負責開車的少年仍在逃。朱男向檢警供稱，槍枝是國小時在蝦皮買的，自己改造後就一直放在家裡，因為日前與當鋪華山幫成員發生互毆結怨，才決定開槍報復。

▲▼ 新北市土城區四川路7號今（20）日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲弘仁會及華山幫衝突，演變成17歲槍手持衝鋒槍掃射，引起社會高度關注。（圖／翻攝自記者爆料網）

新北地院少年法庭23日審理後，裁定15歲朱姓、黃姓少年收容，16歲鍾姓少年請回。新北市近日連續發生槍擊事件，均與弘仁會及華山幫有關，兩派人員平日因諸多糾紛積怨已久，如今又因為利益問題互相開槍，甚至發生17歲劉姓少年光天化日下持衝鋒槍掃射，警方已大動作調查，誓要刨除2黑幫。

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