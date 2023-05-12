「信賴」看板鋪天蓋地　「如何信賴」看板有梗引起注意

▲國民黨台南市黨部顧問姚正玉，12日在新營國民黨部掛起「如何信賴」看板，因「如何信賴」看板有梗，引起不少民眾的注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市黨部顧問姚正玉，12日在新營國民黨部掛起「如何信賴」看板，主要是回應民進黨撲天蓋地的「信賴」看板，請大家思考88槍背後的綠色執政，大家還「信賴」嗎？

姚正玉表示，作為台南鄉親，應該了解賴清德前市長、前院長的施政能力、政治性格，台南市在賴清德執政後，囊括南市過半議員、全部6席的立委，民進黨在台南是「完全執政」，民進黨權力在南市達到高峰，賴清德絕對是重要推手。但台南近年來登革熱死亡人數創紀錄、市長拒進議會遭彈劾、光電工程弊案疑案四起，到如今88槍案、正副議長賄選、市府官員貪腐案等，說這些是在賴清德時代「奠基」恐不為過。所以，賴清德要選總統，民進黨一昧訴求大家要「信賴」，作為台南的在野黨，有必要提醒台南鄉親思考「如何」信賴、「怎麼還能」信賴。

另，姚正玉認爲這次總統和立委選舉都是「政黨輪替」的契機，國民黨一定要把握機會，尤其黨員鄉親都非常期待「翻盤」，尤其不能再讓貪腐執政為所欲為。

以她2022年在溪北參選的經驗及鄉親的反映，這次的溪北海線國民黨立委參選人，首推議員得票第一、資深前輩蔡育輝，蔡議員有穩定基本盤和高知名度，只要蔡議員能夠勇敢承擔，在民進黨初選分裂且參選人現形的情況下，這次絕對是國民黨反攻的機會，相信只要蔡議員全力以赴，一定能不負眾望、為國民黨在立法院佔有一席質地。

姚正玉說，地方盛傳國民黨可能與無黨的前議長郭信良合作，以在野聯盟之力、突破民進黨的重圍。郭信良在台南政界的份量是跨區的、服務口碑也很好，且來自民進黨，絕對會嚴重威脅民進黨對手賴惠員，當然有極大的空間和勝算。

不過，姚正玉認為，大家都知道郭良信的戰友陳亭妃志在下屆民進黨市長提名，國民黨如果全力挺郭選立委，應該要有「附帶條件」，就是郭必須支持國民黨的總統候選人，再者，未來若進入立法院，郭不能加入民進黨團，且不能違背國民黨團的決議，如果郭不能承諾，國民黨應該慎思。

姚正玉相信，國民黨和鄉親都已深刻體悟到這一場總統大選和立委選戰對國家未來的重要性，誠心呼籲台南鄉親，睜大眼睛，不該盲目信賴、必需理性選擇！