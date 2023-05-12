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大學首例！政大與Meta成立「XR中心實驗室」　提供全方位沉浸式體驗

▲▼政大與Meta成立「XR中心實驗室，為台灣第一所大學與Meta的XR合作計畫，提供學生全方位沉浸式體驗。（圖／政大提供）

▲政大與Meta成立XR中心實驗室，為台灣第一所大學與Meta的XR合作計畫，提供學生全方位沉浸式體驗。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

政大傳播學院與Meta今（12日）宣布成立「傳播學院XR中心實驗室」，也是台灣第一所大學與Meta的XR（延展實境）合作計畫，政大指出，該實驗室將配置20台Meta Quest 2 VR頭戴式裝置，提供全方位的沉浸式體驗，包含擴增實境、虛擬實境、混合實境，為政大傳播學院XR科技相關研究與課程發展，提供完善的基礎設施，對台灣高等傳播教育具有指標意義。

政大校長李蔡彥指出，身為XR領域的學者，透過與Meta團隊、傳播學院教授的交流中，自己學到許多新的知識，很榮幸見證政大與Meta合作，也很高興政大在數位科技領域上更加成長。

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Meta 台灣暨香港總經理、政大傑出校友潘先國表示， Meta自去年5月，在台灣成立全亞洲第一座「元宇宙 XR Hub」後，便持續投入相關資源在台灣的XR 人才培育，包括成立元宇宙培訓學院、舉辦 AR 黑客松競賽等，讓創作者互相切磋、交流，激發出許多創作火花。今天Meta 再與政大合作，將XR人才教育深入校園扎根，藉此幫助學子發展XR相關研究，儲備創新能量，為產業注入活力。

▲▼政大與Meta成立「XR中心實驗室，校長李蔡彥(左六)與Meta亞太區公共政策副總裁 Simon Milner(左七)和到場貴賓合影留念。（圖／政大提供）

▲政大校長李蔡彥（左六）與Meta亞太區公共政策副總裁 Simon Milner（左七），宣布成立XR中心實驗室。（圖／政大提供）

除了建置實驗室，政大為支持學生投入科技領域範疇的研究，也與Meta合作設置研究獎學金，而政大傳院也是Meta目前在台灣唯一提供獎學金機構，政大表示，將鼓勵元宇宙、人工智慧或社群平台相關研究，研究主題涵蓋政策、科技治理、永續發展等面向。獎學金分為學位獎金和論文獎金，每年獎助兩名碩士生完成碩士學位，每人可獲得20萬元獎金，並鼓勵碩博士生在國際研討會及優良期刊發表論文，增加相關研究的能見度以及學術影響力。

政大指出，傳播學院和Meta還將合作開設新興互動科技與數位內容傳播的理論與實務課程，邀集Meta內部講師或各界專家講授新興互動科技趨勢、應用、法規、設計等各種不同面向主題，課程旨在讓學生了解最新的技術和應用，並將其應用到實際場景中，進而培養新興互動科技研究人才，作為推廣新傳播科技的種子教師。

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