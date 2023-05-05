UBA三連霸！政大首推「運動學程」　明年招生採小班教學

▲政大雄鷹籃球隊達成UBA三連霸，政大也宣布正式推出運動學程。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

政大雄鷹籃球隊達成UBA三連霸，政大也推出第一個校級學位學程「運動產業與文化學位學程」，政大今（5日）表示，運動學程採小班制教學，雙主修畢業門檻為 45 學分，其中《運動賽會管理》將針對政大兩大運動賽事「校園馬拉松及校慶運動會」，帶領學生一同處理管理業務，跳脫教科書累積實作經驗。

政大迎來創校96周年校慶，疫情後首度恢復舉辦運動會命名為「SPORTX」，政大指出，在SPORT後面加上乘號，象徵跨界之意，也呼應新成立的「運動產業與文化學位學程」；而為了慶祝政大雄鷹籃球隊達成UBA三連霸，雄鷹隊員將在5月19日中午舉辦簽名會，除了歸國外籍生以外，將會全員到齊與球迷們相見歡。

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政大表示，運動學程預計在112學年度下學期（2024年）校內招生，期望以運動為中心，培育更多跨領域人才。學程核心課的師資由體育室籌備，前體育室主任呂潔如擔任學程主任，而政大雄鷹籃球隊總監孫秉宏則將是專任助理教授。

▲政大校長李蔡彥宣布政大運動學程正式誕生。（圖／政大提供）

政大進一步說明，運動學程是政大首個校級學位學程，採小班制教學，雙主修畢業門檻為45學分，目前已計劃開設課程包含：必修《理論實踐》、《運動產業概論》、《運動文化概論》、《運動科學理論與應用》、《運動賽會管理》，以及選修《雄鷹專題》、《領袖講座》，其中《運動賽會管理》將針對政大校園馬拉松及校慶運動會等兩大運動賽事，帶領學生一同處理管理業務，跳脫教科書累積實作經驗。

呂潔如與孫秉宏認為，政大研究量能充沛，在人文、社科、法學、商學及傳播等領域都是國內大學佼佼者，學生獨有「人文精神」，在體育圈更顯珍貴，故新成立的運動學程，期待培育優秀的從業人員，讓體育圈不僅只是運動員獨自努力，還有一群具備本科專長與運動素養的人才，共同提升國內運動環境，幫助台灣體育產業變得更具競爭力。