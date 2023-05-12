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到銀行辦事「10斤薪水」被偷　他傻眼曝真相：真的完蛋了

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友表示，11日只是進去銀行裡面辦事，沒想到出來之後，卻發現機車上一捆大約10斤的紙錢居然被偷走了，讓他覺得很傻眼，「你偷了五營兵將的薪水，你真的完蛋了，呵呵。」文章公開之後，不少網友也紛紛留言說道，「搞不懂為什麼要偷金紙，又不能在人間用」、「他是偷裝備，不是錢」。

到銀行辦事「10斤薪水」被偷　他傻眼曝真相：真的完蛋了（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO掛在機車上的紙錢被偷走。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，11日進去銀行辦點事情，沒有把機車上一捆大約10斤的紙錢一起帶進去，沒想到辦完事情再出來，東西居然被偷走了，「你知道你偷的是啥嗎？那叫甲馬，不是馬甲，甲馬是要給五營兵將的薪水，馬甲是阿姨要穿的，你偷了五營兵將的薪水，你真的完蛋了，呵呵。」

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文章公開之後，網友們也紛紛留言跟著調侃，「他是偷裝備，不是錢」、「有點好笑」、「盜賣軍械」、「偷這個，看來不是陽間的朋友啊」、「會不會你薪水拖晚了，五營先派代表來拿薪水」、「他應該就是人稱的『薪水小偷』」、「搞不懂為什麼要偷金紙，又不能在人間用」。

還有熱心網友建議報警，對此，原PO表示，紙錢大約100多元，如果要追查，得向里長要求調監視器，他覺得有點麻煩，「真的是靠北到無言」。

至於什麼是甲馬，根據文化部台灣大百科全書介紹，甲馬是一種用來祭祀神明的紙錢，一般用在迎神和送神時，甲馬的主要內容是神明的坐騎神馬和隨身護法兵將所使用的盔甲盾牌，通常會拿到寺廟燒化，由於儀式較為盛大，所以一般家庭比較少使用。

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