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「文化成年禮金」送超大！看表演5折　獨立書店還有「2點送1點」

▲▼2023台灣國際藝術節（TIFA）。（圖／兩廳院提供）

▲配合文化成年禮金，文化部推出「青年席次」政策，讓青年用文化禮金買票欣賞表演藝術可享5折優惠。（示意圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

文化部推出給18-21歲青年的「文化成年禮金」即將上路，今（3）日文化部長史哲透露，為了鼓勵青年接觸表演藝術，也知道這方面票價比較高，將會協調相關單位推出「青年席次」，享有至少5折或5折以下購票優惠；另外在獨立書店，也用擴大點書的方法「2點送1點」，相當於2元變3元，由文化部來補助，讓許多書店都感到振奮。

文化部長史哲說，從過去「藝FUN券」的經驗來看，在表演藝術的消費上佔比仍較低，明白這是因為表演藝術的票價比較高。他知道對年輕人來說，最有吸引力的是電影，因此這次限定成年禮金使用在國片，對國片也是振興。

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▲▼國家戲劇院，國家兩廳院，兩廳院。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部將與兩廳院、各縣市政府文化中心合作，給予經費的支持推出「青年席次」。（圖／記者林育綾攝）

為了鼓勵青年接觸表演藝術，這次將推出「青年席次」的政策，文化部將與兩廳院、各縣市政府文化中心合作，給予經費的支持，希望在一場次中要劃定「青年席次」，50席、20席、100席都可以，給予至少5折或甚至5折以下的優惠，這就提供青年比較大的誘因，能利用文化禮金接觸藝文。

史哲說，初期希望有5萬個青年席次為目標，「這是自願性的，同時有經費挹注，並不是每一個場次可能都有，但我們希望盡量普遍化，這是我們面對表演藝術重要的措施。」

▲文化成年禮金加碼獨立書點，2點變3點。（圖／文化部）

另外在獨立書店、地方非連鎖書店方面，也用擴大點數的方式來加碼，像是「2點變3點、2點送1點」，這相當於在書店消費2元變3元，讓許多獨立書店業者都感到振奮。

史哲說明，這次是多管齊下，有些是用擴大點數，有些是戲院號召年輕人進場，表演藝術團隊可向文化部申請補貼，以青年席位來吸引成年禮金消費，否則對表演藝術團隊來說，會覺得在各領域中比較辛苦。

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