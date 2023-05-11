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企鵝妹收新裝備！完美駕馭「客家細妹風」穿搭　鄉民狂讚：超可愛

▲▼企鵝妹收到客家花布斗笠，竟然完美駕馭「客家細妹風穿搭」。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

▲企鵝妹收到客家花布斗笠，竟然完美駕馭「客家細妹風穿搭」。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

記者林彥臣／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」柳允進徒步環台於10日進入第15天，抵達苗栗境內，遇到一位被網友戲稱為「NPC阿北」的路人在前方等候，並且贈送她一頂客家採茶妹戴的花布斗笠，一戴上竟然完美駕馭「客家細妹」的穿搭風格，被許多網友稱讚，「超可愛」。

▲▼企鵝妹收到客家花布斗笠，竟然完美駕馭「客家細妹風穿搭」。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

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▲「NPC阿北」等在必經之路，將客家花布斗笠送給企鵝妹。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

企鵝妹在苗栗的一處自行車道，遇到了這位舉著字卡的「NPC阿北」，字卡上用英文寫著「歡迎來到苗栗」，翻過字卡再進一步解釋，「這是一頂客家風格的帽子要送給你，再一次歡迎你來到『苗栗國』。」

「NPC阿北」最後強調，這頂帽子在大晴天或者雨天都非常實用。企鵝妹收下新裝備向「NPC阿北」道謝之後，又繼續啟程趕路。

▲▼企鵝妹收到客家花布斗笠，竟然完美駕馭「客家細妹風穿搭」。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

▲網友讚企鵝妹戴客家斗笠超可愛。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

企鵝妹戴客家斗笠的畫面，在PTT上也引發許多討論，網友們表示，「超可愛」、「完美駕馭斗笠99%」、「今天客家style超過99.9」、「苗栗國贏了」、「正妹怎樣穿戴都是正」、「沒她這種顏值撐不起，你看她戴這個村姑帽，竟然是變更可愛漂亮」。

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