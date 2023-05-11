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企鵝妹環島「哪裡遇最多怪人？」　全場點名1縣市：有夠誇張

▲▼企鵝妹步行環島第5天抵達九份。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

▲企鵝妹步行環島途中遇到許多騷擾。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

實習記者林郁婷／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，一路上遇到不少狂熱粉絲騷擾甚至跟蹤。有網友整理出企鵝妹途經新竹時遇到的怪人名單，騷擾人數超過6人，認為新竹是企鵝妹遇到最多怪人的縣市，引來不少網友表示贊同，「目前暫定第一！」

原PO在PTT八卦板以「新竹是企鵝Jinny途經最噁縣市嗎」為題發文，並整理一份怪人名單，包括「死纏爛打叫企鵝去他家教小朋友英文的湖口jason、跨縣市騷擾的草阿粿阿旺、拍照要求脫帽的禿頭台男、英文爛到不行的要line男、搞到報警的怪人雙煞」。

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甚至還有打擾她用餐心情的拍照軍團，超震撼畫面讓網友開玩笑稱，「這群人是在迎媽祖嗎？」看到企鵝妹在新竹遇到的各種狀況，讓原PO不禁好奇問「新竹算是噁男最多的縣市嗎？」

貼文曝光後不少網友表示同意，「目前暫定第一，其他縣市可以挑戰看看」、「有出動警察的，代表有糟糕的怪人」、「有夠誇張」、「她第一次發瘋的跑起來，跟直接說no都是在新竹」、「誤闖噁男城市」、「新竹目前第一噁。再來看哪個縣市能超越囉」、「不敢出餐廳了，就知道多可怕」、「遇到拍照喪屍團」。

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PTT企鵝妹新竹環島實況主

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