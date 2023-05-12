噁心又感動！女把驗孕棒藏冰淇淋中　老公「含一口」崩潰：懷孕了





▲女把驗孕棒塞在冰淇淋中。（圖／翻攝自TikTok／jasminechiswell）

記者李振慧／綜合報導

美國加州女子潔思敏(Jasmine Chiswell)近來發現自己懷孕，然而她告訴老公喜訊的方式卻引發爭議，竟然把驗孕棒塞在冰淇淋中，讓老公吃到一半才發現，當下感覺噁心又感動，爭議影片在網路上獲得870萬人次點閱。

影片中可看到，潔思敏把裝有驗孕棒的冰淇淋遞給老公，還向對方保證「裡面有驚喜」，對方後來吃到「硬物」以為是餅乾，結果拿出發現是驗孕棒，當場差點吐了出來，但還是開心對鏡頭表示「你懷孕了」。

潔思敏笑稱，「這是最甜蜜也是最噁的懷孕驚喜，我沒想到他真的吃了那個」，後來將影片分享到TikTok上立即暴紅，目前已獲得超過870多萬人次點閱。

影片發布後獲得許多網友恭喜潔思敏，但也引來許多批評，「這也太噁了吧」、「我雖然也很愛整我老公，但這真的太過分」，也有人建議，或許把驗孕棒先裝在小袋子裡，不要直接插在食物裡面比較好。