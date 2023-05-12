美國大使指控：南非向俄羅斯提供武器！　貨輪停靠軍港3天載運

▲俄羅斯貨輪「R女士」去年12月6日至8日停泊在開普敦的西蒙鎮海軍基地港口。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國駐南非大使11日指控，有一艘被美國列入制裁名單的俄羅斯貨輪於去年12月停靠在南非軍港3天，疑似載走武器和彈藥。南非總統辦公室隨即指出，目前沒有證據支持這些指控，但會對此事進行獨立調查。

根據CNN報導，美國駐南非大使布里吉特（Reuben Brigety）在記者會中指控，去年5月被美國列入制裁名單的俄羅斯貨輪「R女士」（Lady R）在去年12月6日至8日停泊於開普敦（Cape Town）的西蒙鎮海軍基地（Simon's Town Naval Base）港口，「我們確信，武器被裝載到了那艘船上，我願意用生命打賭。」

「R女士」停靠在西蒙鎮海軍基地引發爭議原因是，貨輪通常都是停泊在開普敦的民用港口，而非海軍基地。此消息一出後，南非貨幣兌美元大幅下跌，觸及近三年來最低點；外匯交易員擔心，若消息屬實，那麼南非恐怕會面臨美國經濟制裁。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）稱這個爆炸性的指控相當令人失望，破壞了美國與南非政府官員間的合作關係，並在聲明中指出，現階段沒有證據支持這些指控，官方已指派一名退休法官主導進行獨立調查，美方情報部門也將提供其掌握的任何證據。

自烏俄戰爭開打以來，南非政府的立場就常受到批評，在聯合國大會譴責俄羅斯的投票中，南非時常放棄投票；儘管南非總統一再強調該國於衝突中保持中立，並時常呼籲透過談判解決，但南非的行動依舊受到西方國家關注。

南非2月和俄羅斯、中國舉行了聯合海軍演習，今年底也將主辦由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家峰會，並力邀俄羅斯總統普丁出席。