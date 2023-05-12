陸火車殺人案　兇手疑「刀藏下腹」混過安檢

▲大陸火車站、地鐵站都設有安檢。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸廣鐵K435列車4日發生一起命案，27歲男子谷鞏遭36歲男子賀振華持刀狂捅致死。知情人士透露，大陸的火車站都設有嚴格安檢，兇手賀振華應是將刀具藏在下腹部位混過安檢。

根據《澎湃新聞》報導，賀振華4日晚間9時多從湖南的恆山站上車，在車廂連接處向正在抽菸的谷鞏討菸抽，谷鞏以為對方認錯人，沒有理會。沒想到，賀振華離開之後又返回，拿出一把長18公分的折疊刀狂捅谷鞏，導致谷鞏最終傷重不治。

案發後，賀振華被鐵路警方刑事拘留，警方透露，賀振華現年36歲，為重慶長壽區人，曾有過吸毒史，並曾持刀刺傷過公司同事。

▼乘客在列車上遭狂捅，不治身亡。（圖／翻攝微博）



由於大陸的火車站都設有嚴格的安檢，乘客進站前全身及行李都必須接受檢查，因此賀振華為何有刀就成為了備受關注的疑點。

知情人士透露，在車站安檢時，賀振華應該是將刀具藏在下腹部位，當晚值班的一名女性工作人員因疏忽未能發現。知情人士還說，案發後，橫山站的兩名主管及相關人員已經被停職處理。

此外，也有目擊的乘客指出，兇手所持的是一把較長且鋒利的刀，完全不像普通的水果刀。目擊乘客也提到，另外，大陸的律師認為，鐵路運輸企業應保證旅客安全，如果因安檢等工作失職導致管制刀具被帶上車，應承擔侵權責任。