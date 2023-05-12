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佳冬高農3學生「渣」出新價值　「寵物減重罐頭」幫毛小孩瘦身

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佳冬高農食品加工科高三生蔡佩汝、高二生陳冠伶與畜保科高二生楊琇婷看到校狗-Amazing圓滾滾的身材，造成牠身體負擔，引發嚴重疾病，萌生將廢棄豆渣製成9種口味寵物減重罐頭，不僅成功讓校狗在1個月內瘦逾1公斤，還拿下今年全國專題及創意競賽冠軍。

▲蔡佩汝、陳冠伶、楊琇婷研發「寵物減重罐頭」奪得全國專題及創意競賽冠軍 。（圖／佳冬高農提供，下同）

▲蔡佩汝、陳冠伶、楊琇婷研發「寵物減重罐頭」奪得全國專題及創意競賽冠軍 。（圖／佳冬高農提供，下同）

▲蔡佩汝、陳冠伶、楊琇婷研發「寵物減重罐頭」奪得全國專題及創意競賽冠軍 。（圖／佳冬高農提供，下同）

▲蔡佩汝、陳冠伶、楊琇婷研發「寵物減重罐頭」奪得全國專題及創意競賽冠軍 。（圖／佳冬高農提供，下同）

蔡佩汝等同學表示，根據統計，寵物肥胖率在22%~44%之間，且比率持續上升中。究其因，是出在狗主人的餵食方式。主人常以零食和殘羹剩飯餵養，久之狗就變胖了。

她們說，貓狗等圓滾滾的身材，常被稱讚「哇！可愛ㄋㄟ！」，但大家的「愛心」常造成寵物們身體負擔，甚至引發嚴重疾病。該校校犬-Amazing就是個例子，師生總因牠可愛而餵食，捨不得牠那超短腿駝著沉甸甸的身軀，不是抱著牠走，就是用推車推。有天Amazing終於因過胖而走不動了，讓她們開始思索，當人們身體不適時會表達，但狗兒只會哀怨地望著你。因此進行跨科合作，決定要幫過重的校狗減重。

在找尋資訊時發現，減重者大多都是利用攝取「蛋白質」來幫助減重，這讓她們發想「狗兒也可以攝取蛋白質來減重」，經討論，她們找到豆漿的原料-黃豆。幾經觀察，看到早餐店將黃豆磨出漿後，剩餘的豆渣都被丟棄；而老師也說過，「豆渣富含蛋白質」，阿嬤也曾做過豆渣煎餅給我吃-超好吃。她們認為，與其將這麼營養的食材丟棄，不如將其重複利用製成更有價值的東西。

她們嘗試將豆渣融入寵物減重食品，經過烹煮→裝罐→滅菌等過程，做出富營養價值且能達到減重效果的寵物食品。在製作過程期間，曾因膠粉的比例，歷經無數次失敗的考驗，但她們運用所學，為毛小孩減重的堅持，終於-我們成功；不僅讓校狗成功1個月減重逾1公斤，還拿下今年全國專題及創意競賽冠軍，成為她們高職生涯中難忘的經驗。

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