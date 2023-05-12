不限量！　速食店「免費送堡」只有5天

▲漢堡王每月限定華堡日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

準備訂起來！人氣速食店「漢堡王」5月限定「華堡日」登場了，明（13）日起連4天只要預訂指定套餐並輸入優惠碼，再選定5月17日取餐，就可多吃原味小華堡1顆，且17日當天憑粉專貼文或LINE推播於門市也同享優惠，等於有5天可以爽吃買1送1，還加碼送洋芋片1包，小確幸還不收下。

漢堡王「5月華堡日」來了，5月13日至5月16日限時4天只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定5月17日當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐送不限量，且5月17日當天於門市憑粉專貼文、LINE推播或在官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠，再加碼送洋芋片1包，送完為止，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市不參與此活動。

▲麥當勞APP祭出限時1天專屬任務。

另，為迎接母親節，麥當勞APP今（12）日特意推出「獻禮母親節」專屬任務，一口氣祭出「5大品項買1送1」，只要完成任務就有機會刮中「麥香魚」、「大麥克」、「勁辣香雞翅」、「酥嫩雞翅」及「OREO冰炫風」等買1送1優惠券，除外也有「買任一超值全餐送勁辣雞腿堡或玉米湯（小）、4塊麥克雞塊（原味）」等組合優惠，把握機會刮一波。