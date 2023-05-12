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今天就喝！超商美式、拿鐵「買1送1」來了　燕麥系列買5送2

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11門市推出「3大咖啡飲品」買1送1，即日起連續3天登場 。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

就是今天開喝了！就有超商於門市、線上推出「母親節咖啡優惠」，其中，大家最愛喝的美式、拿鐵、卡布奇諾通通下殺買1送1，一定要把握機會買；另外，超人氣燕麥系列冰飲、風味飲指定熱飲等自即日起也可享買5送2。

7-11門市推出「3大咖啡飲品買1送1」優惠，今（12）日起至5/14止，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵以及大杯卡布奇諾通通可享「同品項買1送1」，且CITY CAFE杯套還全面換上母親節專屬設計杯套，可在上方留言傳遞對媽媽的愛。

7-11 OPEN POINT行動隨時取則祭出「指定飲品買5送2」優惠，即日起至5/16止，品項有卡布奇諾（大）275元、蜂蜜拿鐵（冰／熱）400元、CITY燕麥系列冰飲（大杯燕麥拿鐵／燕麥奶茶／黑糖珍珠燕麥奶）375元、精品冰燕麥拿鐵550元、風味飲指定熱飲（皇家伯爵／太妃／核果／摩卡／可可歐蕾）275元。

不僅如此，OPEN POINT行動隨時取再加碼，只要購買指定咖啡轉贈，就可再獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬連結賣場。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出限時3天「大杯美式只要15元」。（圖／萊爾富提供）

萊爾富門市推出「超划算母親節咖啡優惠」，5/12起至5/14止，單杯原價45元的Hi Café大杯美式咖啡下殺只要15元，冰熱任選，每人限購1杯，每店限量50杯。

若搶不到15元咖啡也別難過，同一期間萊爾富門市也有「Hi Café大杯特濃美式/特濃拿鐵同品項第2件1元」活動，冰熱任選，換算下來單杯最低只要28元。

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