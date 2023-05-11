夏天必吃這支！超商獨家「百香果冰棒」　吃得到果肉、酸甜清爽

▲7-11獨家開賣「韓國賓格瑞果汁冰棒－百香果口味」，真的吃得到果肉。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

天氣變熱，當然少不了吃冰！就有超商獨家開賣來自韓國的「百香果冰棒」，每支冰棒除了百香果含量8%、能夠品嚐超濃百香果風味之外，還吃得到百香果果肉，酸甜清爽不膩口，超適合熱天吃上一支，且即日起購買還有優惠，可享任2件8折、5件75折。

7-11獨家開賣「韓國賓格瑞果汁冰棒－百香果口味」，百香果含量8%，吃得到百香果果肉，口味酸甜清爽超解膩。喜歡吃水果口味冰品也絕對不能錯過「LOTTE Big西瓜風味冰棒」，以西瓜汁製成冰棒，西瓜籽則是巧克力。

▲「LOTTE Big西瓜風味冰棒」的西瓜籽是巧克力。

▲「LOTTE蘋果鳳梨風味方塊冰棒」方塊造型就像是水果切片，一支能吃到清爽鳳梨、蘋果風味。

另一款則是「LOTTE蘋果鳳梨風味方塊冰棒」，特殊俄羅斯方塊造型，一支吃得到清爽鳳梨與蘋果風味；以上新品自即日起至5/16止可享任2件8折、5件75折優惠。

▲麥當勞最新限時優惠先看。（示意圖／麥當勞提供）

為慶祝母親節，麥當勞APP於5/12推出「獻禮母親節」專屬任務，一口氣祭出「5大品項買1送1」，只要完成任務就有機會刮中「麥香魚」、「大麥克」、「勁辣香雞翅」、「酥嫩雞翅」及「OREO冰炫風」等買1送1優惠券，除外也有「買任一超值全餐送勁辣雞腿堡或玉米湯（小）、4塊麥克雞塊（原味）」等組合優惠，把握機會刮一波。