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跨國企業壓榨外送員訂法仍未幫保險　台南藍軍嗆：只開2單罰6萬

▲台南市議會國民黨團高舉『依法行政』手板怒批勞工局，業者違法不幫外送員保險就開罰，誰知市府至今只開出4張罰單每張罰3萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團高舉『依法行政』手板怒批勞工局，業者違法不幫外送員保險就開罰，誰知市府至今只開出4張罰單每張罰3萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

外送員人身保險何時能落實？台南市議會國民黨團高舉『依法行政』手板怒批勞工局，提案訂定『外送平台業者管理自治條例』，業者違法不幫外送員保險就開罰，誰知市府至今只開出4張罰單每張罰3萬元。

國民黨團痛批勞工局，其中2張罰跨國企業，跨國業者日賺數千萬，罰金為何跟本國平台業者齊頭式平等，請勞工局罰單金額應訂出級距，不要包庇跨國企業。

蔡育輝氣憤指出，跨國企業外送平台業者壓榨本國勞工，不斷砍外送員的單又砍價格，承攬價格抽3成又不幫其保險，因此特別提案，要求台南市府訂定外送平台業者管理自治條例，讓收入不豐的外送員發生車禍時，能給予對方賠償。

蔡育輝說，外送平台業者管理條例第5條明訂『外送平台業者應以自己費用，以外送員為被保險人與受益人』，違法者市府開罰3萬元但可連續罰，原以為自此外送員權益可獲保障，豈知每天賺賺數千萬的業者，仍未給予外送員保險，市府本該依法行政，至今卻只對業者開出4張罰單，跨國企業居然只佔2張，1張罰3萬，沒有人身跟財產保險，外送員發生車禍無法調解，市府姑息的做法，保障本國勞工了嗎？

▲台南市議會國民黨團高舉『依法行政』手板怒批勞工局，業者違法不幫外送員保險就開罰，誰知市府至今只開出4張罰單每張罰3萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李中岑說，既然訂定此自治條例，就要依法行政，目前業者對於3萬元的罰單還不服，已提起訴願，這是業者的權利，但外送員的權益更要保障，也請勞工局罰單金額要訂定級距，齊頭式平等對本國小小外送平台業者不公平。

▲台南市議會國民黨團高舉『依法行政』手板怒批勞工局，業者違法不幫外送員保險就開罰，誰知市府至今只開出4張罰單每張罰3萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

尤榮智說，黃偉哲市長任內，台南勞工志願服務協會，結合木工、餐飲產業等工會337志工，成立做工行善團，協助低收弱勢家庭進行住宅改造，成員們利用周休有情有義的幫鄉親修繕，光2022年6月到今年3月動員1231人次，完成22戶房屋修繕，4年內共完成2百多間低收入戶房屋修繕，成員們做工行善值得稱許。

▲台南市議會國民黨團高舉『依法行政』手板怒批勞工局，業者違法不幫外送員保險就開罰，誰知市府至今只開出4張罰單每張罰3萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞說，台灣已進入高齡化社會，住宅政策應針對老人思考，曾處理過獨老租不到房子死在家裡案子，讓人不勝唏噓，獨老租屋環境不友善，應照顧關懷無房老人或想換房希望有電梯或無障礙設施的老人，希望社會住宅內有規劃給獨居老人居住，因為老人議題越來越嚴重及多樣化，請市府重視。

▲台南市議會國民黨團高舉『依法行政』手板怒批勞工局，業者違法不幫外送員保險就開罰，誰知市府至今只開出4張罰單每張罰3萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝說，永康東橋社宅已動工預計2026年完工，當初選址由前里長帶非當地住戶到高雄參觀後決定，當地住戶反而不知要蓋社宅，所以民怨很深，社宅的興建除造成交通壅塞等問題外，還因棟距不足發生損鄰，此案由中央住都中心主導，陳以信立委和她接獲陳情共同出面協調，相關單位原承諾溝通有共識才能重新動工，誰知現在卻偷偷動工，請市府出面妥善處理。

▲台南市議會國民黨團高舉『依法行政』手板怒批勞工局，業者違法不幫外送員保險就開罰，誰知市府至今只開出4張罰單每張罰3萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧崑福說，安平二期國宅都更案，5樓改建12樓，中央補助3億5千萬，6年來，從賴清德手中拖到現在，建商要賺錢，5樓以上建商拿回去，要求市府在住商開會要派員參與，因建商今天說跟明天講的都不一樣。

▲台南市議會國民黨團高舉『依法行政』手板怒批勞工局，業者違法不幫外送員保險就開罰，誰知市府至今只開出4張罰單每張罰3萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林美燕問，縣市合併前台南的勞動檢查都由高雄派人，現在成立勞動檢查處，但仍不包括：危險性工作場所、器械設施及各類工程，安全部分突擊檢查仍由高雄負責，希望能全面自主並積極爭取專業勞檢人員。

▲台南市議會國民黨團高舉『依法行政』手板怒批勞工局，業者違法不幫外送員保險就開罰，誰知市府至今只開出4張罰單每張罰3萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗豪說，北區公園路一排新建案，興建過程導致其後的房子被掏空，空地排放水也朝掏空屋方向流去，掏空屋因此傾斜，緊鄰住戶非常擔心發生公共危險，因為建商已倒閉，希望市府能給予協助啟動危老重建計畫，不要等到出事再檢討，已來不及。

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