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詐騙手法+1！收交通違規罰9百簡訊　一刷卡...9千飛了

網紅「志銘與狸貓」分享新的詐騙手法。（圖／翻攝自志銘與狸貓YouTube）

▲網紅「志銘與狸貓」分享新的詐騙手法。（圖／翻攝自志銘與狸貓YouTube）

圖文／CTWANT

詐騙層出不窮，而且手法日新月異，很可能不小心就落入陷阱。有民眾收到交通違規罰款未繳的簡訊，並附上監理服務網的連結沒想到900元的罰款金額，使用信用卡繳費，竟收到刷卡9000元的通知，這才發現被騙了。

《黃阿瑪的後宮生活》人氣網紅「志銘與狸貓」在YouTube透露有同事遇到詐騙，起因於收到交通違規的簡訊通知，內容提到：「您有一筆交通罰款逾期未到案，請於112／05／06前繳納」，還附了一個連結，點進去乍看是監理服務網，但其實是詐騙頁面，只是網站真實到與真正的監理所網站幾乎一模一樣，「立即繳費」按下去後，會跳到信用卡支付資訊頁面，結果填好資料送出，收到的刷卡通知，竟是被刷了9000元。

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同事以為刷卡900元，實際上卻是9000元。（圖／翻攝自志銘與狸貓YouTube）

▲同事以為刷卡900元，實際上卻是9000元。（圖／翻攝自志銘與狸貓YouTube）

由於詐騙的網站以假亂真，真實到網站的底下有監理所的電話，而電話號碼是真正的監理所號碼，「打定你不會打電話去監理所（求證）」。值得注意的是，整個頁面沒有出現違規人的名字和車號，正常情況下就要有所懷疑，「就是他寄給你這個順序，但是你還要自己輸入名字電話」，實在有違常理，不過詐騙就是專門看準民眾心急的情況下，因此呼籲2點：

1.不能點任何陌生網址，點了可能手機或電腦就中毒癱瘓

2.即使真的點進去，也不能隨意的付款。以此案來說，應該向監理所確認真假，假如超速，就會收到違規通知，上頭會有照片，同時也會有繳納方式，這才是真的。

除非詐騙集團願意退錢，否則拿回款項的機率渺茫。（圖／翻攝自志銘與狸貓YouTube）

▲除非詐騙集團願意退錢，否則拿回款項的機率渺茫。（圖／翻攝自志銘與狸貓YouTube）

那麼刷卡才發現受騙，是否能和信用卡公司申請退款？答案是沒辦法。如果是被盜刷的狀態，就會變成爭議項目，之後會退刷，但此案是民眾自己主動輸入信用卡資訊，因此信用卡公司無法處理，除非對方願意退款，就算到警察局報案，警方也只能受理，但沒辦法承諾錢一定拿得回來，所以大家只能多小心。

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