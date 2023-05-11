NCC不給中天換照法院判撤銷　行政院：未否定不予換照理由

▲行政院代理發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中天新聞台遭NCC決議不予換照，退出有線電視第52台頻道，中天憤而提出行政訴訟；歷經2年審理，台北高等行政法院10日判決，撤銷NCC不予換照的處分。對此，行政院代理發言人羅秉成11日解釋，這個判決要正確理解，判決主文很清楚表示「准1項、駁2項」，也就是程序上的瑕疵在法律上可以補正，「所以法院沒有否定不予換照的理由」。

羅秉成說，針對法院的判決，行政院予以尊重；NCC是獨立機關，對職權的行使行政院也予以尊重。

羅秉成進一步說明，這個判決一開始就有指出，原告中天提出3項請求，包括要求要判准換照、要求賠償近80億損害、要求撤銷原處分。這3項請求法院在主文裡很清楚表示「准1項、駁2項」。

羅秉成指出，法院沒有准許中天請求換照的判決，也一併駁回請求近80億的損害，只有准原處分撤銷准。但原處分撤銷，是法院希望NCC能夠參考北高行的判決法律見解。

羅秉成說明，該法律見解是程序上的爭議，北高行的判決指出，當時109年在審查中天的換照過程，NCC就中天未來6年的營運計畫5個審查項目的評分標準，有法律適用上的爭議，法院透過法律解釋認為，應該要准用107年修正的表，這中間占比的60分，配比要依107年修正的規定，就是24分、12分、12分、6分、6分。

但法院認，為NCC在109年使用的，是從105年開始一直在使用的換照評分表，因為當時NCC要讓換照跟評鑑積分基準一致，這個評分表60分的配比是25分、15分、10分、5分。

羅秉成說，因為在法律適用該用哪一個表有爭議，法院最後的見解認為應該要用的是107年的表，純屬關於是用60分的評比的表的配分略有不同，要用哪個表評分要依法院見解重新決定。

羅秉成強調，法院判決的意思，也就是程序上的瑕疵在法律上可以補正，「所以法院沒有否定掉不予換照的理由，所以這份判決可以正確理解判決本意」。