上任100天　陳建仁強調「不是結束任期」：讓台灣大步向前邁進

▲行政院長陳建仁。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁上任100天，10日晚間在臉書上闡述心境。陳建仁表示，蔡總統總說，最後這1年不是結束任期，是要用這1年的時間，為未來準備最少4年該做的事情，「所以現在努力的工作，都是在朝2030、2050來作準備」，這是很負責任的作法，也會繼續為這項目標而努力。

陳建仁說，時光飛逝，自從1月31日接任閣揆以來，經過了100天的時間；幕僚提議，要以專訪的形式，問問這100天的心境與感想，「我想說的是，除了不斷迎接各種挑戰以外，更多的是感謝各方的合作與協助」。

陳建仁表示，國事如麻，各項政務千頭萬緒，但是施政是延續的，所幸在蔡英文總統的領導下，以及3位前任院長們所奠定的基礎，才能累積出現在看到的成果與成績。而我，則是接續前人的足跡，帶領行政團隊繼續向前。

陳建仁回憶，蔡總統邀請他擔任行政院長時，分享她對於最後1年任期的看法。蔡總統總說，「最後這1年不是結束任期，是要用這1年的時間，為未來準備最少4年該做的事情」，所以現在努力的工作，都是在朝2030、2050來作準備，「不僅僅著眼這一年，我覺得這是很負責任的作法，我也會繼續為這項目標而努力」。

陳建仁還提到，上任後盡可能不與立法院衝突，但有時候面臨到一些不真實的事情、完全違背事實時；需要站出來對抗極權威脅、文攻武嚇時，當然要挺直腰桿跟他說不，「我們絕不屈服」，這是再怎麼溫柔也要堅持的自由民主道路，捍衛自己是很有必要的。

「100天的時間，對我來說這份工作，是天主對我的召叫，也是我的使命。」陳建仁說，如果一個社會沒有辦法為最小的兄弟提供服務，這就是一個不完美的社會，「照顧弱勢是我的信念與責任，也是我擔任行政院長的初衷」。

陳建仁表示，這次的訪問其實訪了2個小時，他有好多的話、好多的事情想跟大家分享，但幕僚總說太長的影片大家看不完，「我覺得沒關係，因為透過每一天的努力，我想說的話都在每一件工作中體現，讓我用行動跟大家報告，讓台灣繼續大步向前邁進」。