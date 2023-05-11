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上任100天　陳建仁強調「不是結束任期」：讓台灣大步向前邁進

▲▼行政院長陳建仁4/28一早率領政院交通相關部會首長視察台北捷運環狀線東環段規劃情形，台北市長蔣萬安、副市長李四川及地方名代陪同。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長陳建仁。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁上任100天，10日晚間在臉書上闡述心境。陳建仁表示，蔡總統總說，最後這1年不是結束任期，是要用這1年的時間，為未來準備最少4年該做的事情，「所以現在努力的工作，都是在朝2030、2050來作準備」，這是很負責任的作法，也會繼續為這項目標而努力。

陳建仁說，時光飛逝，自從1月31日接任閣揆以來，經過了100天的時間；幕僚提議，要以專訪的形式，問問這100天的心境與感想，「我想說的是，除了不斷迎接各種挑戰以外，更多的是感謝各方的合作與協助」。

陳建仁表示，國事如麻，各項政務千頭萬緒，但是施政是延續的，所幸在蔡英文總統的領導下，以及3位前任院長們所奠定的基礎，才能累積出現在看到的成果與成績。而我，則是接續前人的足跡，帶領行政團隊繼續向前。

陳建仁回憶，蔡總統邀請他擔任行政院長時，分享她對於最後1年任期的看法。蔡總統總說，「最後這1年不是結束任期，是要用這1年的時間，為未來準備最少4年該做的事情」，所以現在努力的工作，都是在朝2030、2050來作準備，「不僅僅著眼這一年，我覺得這是很負責任的作法，我也會繼續為這項目標而努力」。

陳建仁還提到，上任後盡可能不與立法院衝突，但有時候面臨到一些不真實的事情、完全違背事實時；需要站出來對抗極權威脅、文攻武嚇時，當然要挺直腰桿跟他說不，「我們絕不屈服」，這是再怎麼溫柔也要堅持的自由民主道路，捍衛自己是很有必要的。

「100天的時間，對我來說這份工作，是天主對我的召叫，也是我的使命。」陳建仁說，如果一個社會沒有辦法為最小的兄弟提供服務，這就是一個不完美的社會，「照顧弱勢是我的信念與責任，也是我擔任行政院長的初衷」。

陳建仁表示，這次的訪問其實訪了2個小時，他有好多的話、好多的事情想跟大家分享，但幕僚總說太長的影片大家看不完，「我覺得沒關係，因為透過每一天的努力，我想說的話都在每一件工作中體現，讓我用行動跟大家報告，讓台灣繼續大步向前邁進」。

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