中天新聞「不予換照處分」遭法院撤銷　NCC：感到遺憾將上訴



▲NCC2020年否決中天新聞台申請換案，掀起政治風暴（資料照片／中天新聞台提供）



記者陳世昌／台北報導



台北高等行政法院（下稱「北高行」）10日就109年訴字第1435號案件判決，撤銷國家通訊傳播委員會(NCC)109年間對中天新聞台作成之不予換照行政處分，NCC10日下午表示感到意外且表達遺憾，將於收到法院判決書後，研析判決理由依法提起上訴。



NCC2020年否准《中天新聞台》年申請換發衛星頻道執照，中天電視向台北高等行政法院提起行政訴訟，北高行判決主文：原處分撤銷。被告就原告民國109年6月8日之換照申請案，應依本判決之法律見解作成決定。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。





▲NCC2020年否決中天新聞台申請換案，掀起政治風暴（資料照片／中天新聞台提供）

該判決主張NCC要撤回不予換照的處份，但NCC仍強調，之所以駁回中天新聞台換照案申請，且不予換照的行政處分，主要有以下5點原因：



1.該頻道執照有效期間出現大量申訴與違規。

2.內部控管與自律機制運作失靈，無法維護新聞專業。

3.聽證會證實該新聞台受到不當介入。

4.無法證明可以排除大股東與外界對新聞不當干預。

5.該台103年換照時，NCC即予以警示並附加附款，惟仍無法有效改善，甚難確信其能改正過往違規情事等，經委員會議通盤考量，並踐行嚴謹的行政程序後決議作成處分。

NCC表示，衛星廣播電視法所設定期換照制度，是國家維護新聞自由、新聞專業倫理及公共利益的機制。NCC依法律上職責，透過嚴謹行政程序，本於獨立機關專業判斷作成駁回中天新聞台申請換照之處分，於法並無違誤。

NCC強調，廣電新聞媒體具公益性，涉及公眾資訊接收自由及社會公共利益，對北高行判決未能尊重獨立機關專業判斷，該會將依法提起上訴。