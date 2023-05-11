男友劈腿助理分手！6年後他變成「表妹未婚夫」　妹子當場尬爆

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

和前男友分得不愉快，沒想到竟在尷尬的場合重逢！一名女網友透露，表妹近來準備結婚，約了他們家一起去見男方家人，沒想到卻意外發現，新郎是劈腿的前男友，讓她當場傻眼，沒想到人生竟會碰上八點檔劇情，不知道該怎麼辦。文章曝光後掀起討論。

原PO在「匿名公社」發文表示，近來從小阿姨那邊得知，表妹即將要結婚，對方還約他們家一起去見男方家長，準備談提親的事情，但「我沒想到6年後，我會在阿姨家看到熟悉的陌生人」。原來男方是她大學時期的前男友，2人交往4年，本以為會步入禮堂，結果男方在新公司和助理曖昧被抓包，最後她選擇了分手。

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面對如此窘境，原PO無奈表示「有什麼事是比在自家親戚家裡見到前男友還尷尬的事？」當下她也有感覺到前男友的震驚，但她也只能裝沒事，隨後就急忙找藉口逃離。她也不禁感嘆，前男友變成表妹的未婚夫，「這八點檔的情節居然在我身上上演」，讓她完全不知道該怎麼辦，之後只能儘量避免再和表妹見面，否則場面太過尷尬。

文章曝光後掀起討論，不少網友回應「他以前跟別人曖昧，以後跟表妹結婚會不會也外遇」、「不要見最好」、「說了你表妹也不會回頭，真的不用說，儘量保持距離，不然哪天他們夫妻吵架，男方搞不好還會故意用你們過去的這段來傷害表妹」、「你自己的心態很重要，過去就過去了，表妹自選的，建議你別攪和在裡面，將來有個萬一扯不清」。