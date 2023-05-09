屏東單純婦衝銀行...匯款給20歲男網友　警聯手行員成功阻詐

▲里港警分局長何明祥到陽信銀行頒發感謝狀致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

60歲黃姓婦人透過通訊軟體認識一名網友，對方自稱20多歲，利用話術要求她匯款20萬元到指定帳戶，行員發覺有異通報里港警方協助，員警輪流提醒她遇到詐騙及指定帳戶有多筆款項匯入後馬上被提領，成為警示帳戶，她才驚覺被騙，成功保住血汗錢。

▲▼警方聯手行員全力勸阻婦人匯款。

里港警分局員警本月初接獲轄內陽信銀行通報，有婦女疑遭詐騙要匯款，立即馳赴現場。一名60歲黃姓婦人在網路上認識一名男網友，兩人時常透過通訊軟體聯繫聊天，相熟後男網友以話術誆騙黃婦匯款20萬元至其指定帳戶，銀行行員發現受款帳戶有異常報警處理。

被害婦人起初不相信自己被騙，經里港警分局所長陳進儒、警員謝廷駒、曾艷秋、偵查隊偵查佐林勳邦、李佳臨等人努力查證並接力向婦人說明可能遇上詐騙集團，終於讓其打消匯款念頭，成功保住20萬積蓄。

里港警分局分局長何明祥稱讚陽信銀行行員巧扮稱職「守門員」，對匯款異常民眾關懷提問並機警通報轄區員警前往成功阻詐，前往頒發感謝狀致謝。並呼籲，網路交友聊天應謹慎，匯款前更應再三查證以免荷包受損。民眾若遇到陌生人士要求加入社群、通訊軟體好友時，應提高警覺，若未見面僅於網路交往，後續以購屋、投資、結婚等理由要求匯款轉帳時，即應有所警覺立即撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，確保自身財產安全。