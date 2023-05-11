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台灣唯一！長榮航空奪「五星級航空公司認證」　全球僅10家

▲▼長榮航空通過SKYTRAX稽查，獲五星級航空公司認證。（圖／長榮航空）

▲長榮航空通過SKYTRAX稽查，獲五星級航空公司認證。（圖／長榮航空）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空今(11)日通過知名航空服務調查機構SKYTRAX稽查，獲得五星級航空公司認證，全球目前僅10家航空公司被授予五星級評定，長榮航空表示，長榮是台灣唯一獲得此項殊榮的航空公司，且自2016年以來連續第8年維持此項榮譽。

SKYTRAX為全球知名航空調查權威機構，每年對全球近350家航空公司品質進行全面性評比、專業分析後，授予航空公司一至五星級的評定；評比項目包括機場服務、座椅舒適度、機上服務用品、客艙舒適度、餐飲服務、機內娛樂及客艙組員服務等，為旅客及航空業界的重要參考指標。

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長榮航空在SKYTRAX將近一個月的查核下，航班遍及歐、美、東北亞、東南亞航線，服務領域從官網數位化服務、機場與機上服務到客艙舒適度等，稽查項目高達800餘項；稽查員從經濟艙、豪華經濟艙到皇璽桂冠艙、從機場櫃檯到機艙內部清潔都逐一檢視，今通過稽查，獲得五星級航空公司認證。

▲▼長榮航空通過SKYTRAX稽查，獲五星級航空公司認證。（圖／長榮航空）

▲長榮航空通過SKYTRAX稽查，獲五星級航空公司認證。（圖／長榮航空）

長榮航空總經理孫嘉明表示，連續多年通過五星級航空公司的稽查，是公司全體員工的榮譽與最佳的肯定，更是促進長榮不斷精進服務的動力；長榮航空追求成為世界服務最好航空的初心不變，未來仍將永無止境追求更貼心的服務，讓台灣的航空業在世界各地持續發光、發熱，帶給全球的旅客最完美的空中之旅。

目前全世界僅十家航空公司榮獲五星級的最高榮譽，包括長榮航空、新加坡航空、全日空航空、日本航空、大韓航空、韓亞航空、卡達航空、國泰航空、海南航空及印尼航空。

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