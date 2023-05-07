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長榮航空入盟10周年　全球首架「787-10星空聯盟塗裝」亮相

▲▼榮航空於2013年6月加入星空聯盟，今年適逢入盟10週年，此次將一架全新波音787-10以星空聯盟專屬塗裝展現。（圖／長榮）

▲長榮航空於2013年6月加入星空聯盟，今年適逢入盟10週年，此次將一架全新波音787-10以星空聯盟專屬塗裝展現。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空第8架787-10客機今(7)日下午2點飛抵台灣桃園國際機場，此架國籍編號B-17812新機為全球首架星空聯盟塗裝的波音787-10客機。長榮航空於2013年6月加入星空聯盟，今年適逢入盟10週年，此次運用新機交付的機會，將一架全新波音787-10以星空聯盟專屬塗裝展現。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空於2013年6月加入星空聯盟，今年適逢入盟10週年，公司將會規劃一系列活動以及推出更優質的顧客服務，並與ESG相互結合；此次運用新機交付的機會，將一架全新波音787-10以星空聯盟專屬塗裝展現，並添加永續航空燃油，象徵長榮航空與星空聯盟成員航空公司緊密合作，以及持續邁向2050淨零碳排目標。

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▲▼榮航空於2013年6月加入星空聯盟，今年適逢入盟10週年，此次將一架全新波音787-10以星空聯盟專屬塗裝展現。（圖／長榮）

▲▼波音787-10內裝。（圖／長榮）

▲▼榮航空於2013年6月加入星空聯盟，今年適逢入盟10週年，此次將一架全新波音787-10以星空聯盟專屬塗裝展現。（圖／長榮）

孫嘉明指出，長榮航空加入星空聯盟10年以來，透過星盟聯合採購、系統共同開發及資源共享，不斷提升各項軟硬體設備，以滿足旅客的需求；此外，透過星空聯盟航網遍佈世界184個國家、超過1,200個機場的優勢，以及旅客對於星空聯盟品牌的信任度，更有助於公司開發全球商旅市場，長榮航空近10年來在全球國際企業合約客戶成長近10倍，每年可增加約5%的客運營收。

長榮航空為了紀念全球首架波音787-10星空聯盟專屬塗裝新機的加入，特別推出「長榮航空B787-10星空聯盟1:200飛機模型」，以滿足航空迷的需求，共有典藏版和扁盒版兩種款式。

其中典藏版全球限量787台，木製底座皆有獨立收藏序號、專屬銘版以及金屬的支撐架並附贈模型擦拭布，精緻且典雅極具珍藏價值，售價為新台幣2,400元，5月8日起於「長榮樂e購」獨家販售，扁盒版則於「長榮樂e購」及機上免稅品同步銷售，「長榮樂e購」售價新台幣1,850元；機上免稅預購為新台幣1,690元。

▲▼榮航空於2013年6月加入星空聯盟，今年適逢入盟10週年，此次將一架全新波音787-10以星空聯盟專屬塗裝展現。（圖／長榮）

▲長榮航空為了紀念全球首架波音787-10星空聯盟專屬塗裝新機的加入，特別推出「長榮航空B787-10星空聯盟1:200飛機模型」。（圖／長榮）

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