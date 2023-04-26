長榮城市馬拉松今起可報名！爽領「4200哩程回饋」再送國內外機票

▲一年一度的長榮航空城市觀光馬拉松將於今年10/22開跑。（圖／長榮航空）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空城市觀光馬拉松今日起至5月24日下午5點開放報名，全程及半程馬拉松、10公里、3公里組共24,000個名額，賽事將於10月22日於總統府前開跑。

長榮航空總經理孫嘉明表示，城市觀光馬拉松除了是一項運動賽事外，還能帶動國際觀光，希望跑者也可同時欣賞台北市的美景。目前已有1000名以上外國跑者報名，預計本次外國跑者可有1000到3000人。

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交通部觀光局國際組長黃易成表示，今年國際旅客已超過150萬人次，今年目標為600萬人次，雖然去年長榮馬拉松的外國跑者較少，但今年國境解封、觀光復甦，相信今年人數會更多。

▲2022長榮航空城市觀光馬拉松吸引許多跑者共襄盛舉。（圖／長榮航空）

台北市觀傳局長陳淑慧表示，全球六大知名城市馬拉松包括紐約、波士頓、芝加哥、倫敦、柏林、東京，希望台北能被列入第七大馬拉松。長榮馬拉松從總統府出發，會經過台北101、圓山、彩虹橋、南港等重要地標，同時顧到運動與觀光，北市府也加碼前五百名報名加贈一張觀光巴士的門票。

此外，去年增設10公里組的「幼苗組」獎項，今年除持續該組別外，將再增設幼苗團體組，凡介於2007年9月1日至2010年8月31日之間出生的青少年，報名後可自行揪組5人的團隊，並透過線上表單登記團體組別參與競逐，上限為20組，第一名優勝隊伍每位選手可以額外獲得NIKE跑鞋1雙。

另今年再度推出「懂跑訓練班」，邀請曾指導多位名人完成馬拉松賽事的NRC明星教練吳信和領軍，規劃10公里、半程馬拉松及全程馬拉松共3梯次的訓練專班，從賽前備戰到賽事當天的補給、配速，甚至是賽後的放鬆、恢復等，提供全方位的後勤支援，幫助跑者順利完賽，即日起開放報名。

▲▼長榮城市觀光馬拉松今起開放報名。（圖／記者李宜秦攝）

為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空送出獨家的專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4,200哩的哩程回饋。

同時準備了歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張，以及由長汎假期所提供的萬元抵用券共3名，讓參賽者抽獎，還有長榮航空國際線機票折扣碼及樂e購專館8折等超多優惠。