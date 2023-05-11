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梅雨季第二道鋒面要來了！　雨彈搗亂母親節「全台中獎」　

▲▼天氣 下雨 梅雨鋒面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲梅雨季第二道鋒面母親節殺到台灣上空，各地都會下雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

華南雲層東移，今(11日)各地雲量增多，天氣仍穩定，明日(12日)雨增多，山區、中部、北部、東北部有降雨機會，梅雨季第二道鋒面將在母親節(14日)殺進台灣上空，各地都會下雨，不排有局部雷雨或較大雨勢發生，下周一(15日)天氣好轉。5月下旬隨西南季風環境確立，將更有利典型梅雨鋒面形成帶來大補水。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，受大陸華南有些雲層東移影響，今天(11日)清晨天空雲量變多，不過這些雲層發展並不好，靠近台灣過程也有消散趨勢，但還是讓各地雲量明顯增加，實際帶來降雨機會不高，今天降雨一部分會是在東風迎風面的東半部，有些零星局部短暫陣雨，另一部分則是山區午後因熱力作用發展的雲層降雨，雨勢都不大，降雨範圍局部。

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今天溫度部分，北部、東半部白天高溫將回升到26到28度，有些悶熱，中部、南部高溫有機會達到28到30度或以上，比起北部、東半部較熱。

吳聖宇表示，明天周五(12日)鋒面位於大陸華南，往東移出來雲層水氣更為增多，經過台灣上空時有機會帶來局部短暫陣雨，尤其在各地山區，因為地形抬升作用，下雨可能性比平地要來得高，平地部分則是中部、北部、東北部下雨機會大，不過預報資料看起來雨勢並不大，降雨可能零零星星。溫度則跟今天類似，北部、東半部高溫維持在26到28度，中部、南部28到30度或以上。

周六(13日)大陸華南上空的鋒面逐漸會往東移動，慢慢靠近台灣，吳聖宇表示，周六白天降雨狀況還不多，中部、北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地方大致多雲或陰天氣。周六晚間開始下雨狀況以及範圍會慢慢增加，嘉義以北一直到宜蘭、花蓮一帶都會有短暫陣雨，雨勢上看起來仍然不大。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

母親節梅雨季鋒面殺到，吳聖宇表示，周日(14日)清晨一直到下周一(15日)清晨之前這段期間鋒面通過台灣上空，預期會是降雨較明顯的一段時間，各地都有下雨，預報模式對於這波降雨雨量預測落差比較大，有的多有的少，但應該普遍都會有雨，仍不排除會有局部雷雨或是較大雨勢發生。鋒面通過加上下雨，各地溫度略為轉涼，中部、北部、東半部白天高溫降到23到26度，南部仍有26到28度高溫，冷空氣不強，降幅不會太明顯。

吳聖宇指出，下周一(15日)上午起鋒面離開，各地天氣普遍會好轉，陸續恢復多雲或有陽光天氣，各地高溫大約在24到27度間，會是一個還算蠻舒適溫度。

吳聖宇表示，這波鋒面是今年梅雨季第2道鋒面，但是看起來仍然不是典型的梅雨鋒型態，後續可能要等到5月下旬，隨著西南季風環境確立，到時候才比較有利於典型梅雨鋒面的形成，但是確實的時間點仍有待觀察。

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