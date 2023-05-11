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雷雨攪局母親節！　典型梅雨鋒要等到5月下旬

記者葉國吏／綜合報導　

週日有第二波梅雨鋒面報到，全台有下雷雨的機率。不過這波梅雨鋒面仍然不是典型型態，後續可能要等到5月下旬。

氣象達人彭啟明在臉書粉專發文指出，受到大陸華南有些雲層東移的影響，今天清晨大家出門的時候應該都有發現天空中的雲量變多了，跟昨天晴朗的狀況大不相同，這些雲層發展的並不好，靠近台灣的過程也有消散的趨勢，不過還是讓各地的雲量明顯增加，實際帶來降雨的機會不高，今天(11日)的降雨一部分會是在東風迎風面的東半部，有些零星局部的短暫陣雨，另一部分則是在山區到了午後因為熱力作用而發展的雲層降雨，雨勢都不大，降雨的範圍也很局部，還不會影響到外出活動。

溫度方面在北部、東半部白天高溫將會回升到26-28度，跟前幾天相比逐漸會有些悶熱的感覺，中部、南部高溫有機會達到28-30度或以上，比起北部、東半部要熱了許多。

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▲▼氣象達人彭啟明 。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲氣象達人彭啟明透露，5月下旬才會有典型的梅雨鋒面型態 。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

明天週五(12日)鋒面仍位於大陸華南，不過往東移出來的雲層水氣會更為增多，經過台灣上空的時候有機會帶來局部短暫陣雨的機會，尤其是在各地的山區，因為地形的抬升作用，下雨的可能性比平地要來得高，平地部分的話則是在中部、北部、東北部下雨的機會較大，雖然預報資料看起來雨勢並不大，降雨的狀況可能零零星星，但還是提醒大家外出最好能帶著雨具備用。

溫度狀況看起來跟今天類似，北部、東半部高溫維持在26-28度，中部、南部28-30度或以上。

週六(13日)大陸華南上空的鋒面逐漸會往東移動，慢慢靠近台灣，不過週六白天看起來降雨的狀況還不多，中部、北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地方大致是多雲或陰的天氣。週六晚間開始下雨的狀況以及範圍都會慢慢增加，嘉義以北一直到宜蘭、花蓮一帶都會有短暫陣雨的機會，雨勢上看起來仍然不大，不過如果要外出過週末的話要記得帶雨具。

▲今(11)日受高壓環流影響，全台晴朗、高溫上看34度。（圖／中央氣象局）

週日(14日)清晨一直到下週一(15日)清晨之前這段期間鋒面通過台灣上空，預期也會是降雨比較明顯的一段時間，各地都有下雨的機會，預報模式對於這波降雨雨量的預測落差比較大，有的多有的少，但應該普遍都會有雨，仍不排除會有局部雷雨或是較大雨勢發生的可能性，因此仍要請大家多留意週日母親節這天的天氣狀況，有外出的行程可能要預作準備。

鋒面通過加上下雨的關係，各地溫度也會略為轉涼，中部、北部、東半部白天高溫降到23-26度間，南部仍有26-28度的高溫，冷空氣不強，降幅並不會太明顯。

下週一(15日)上午起鋒面離開，各地天氣普遍會好轉，陸續恢復多雲或有陽光的天氣型態，各地高溫大約在24-27度間，應該會一個還算蠻舒適的溫度。這波鋒面是今年梅雨季的第2道鋒面，但是看起來仍然不是典型的梅雨鋒型態，後續可能要等到5月下旬，隨著西南季風環境的確立，到時候才比較有利於典型梅雨鋒面的形成，但是確實的時間點仍有待觀察。

 

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