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第二波梅雨鋒面「全台雷雨」時間曝！　高壓環流今上看34℃

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今(11)日受高壓環流影響，全台晴朗、高溫上看34度。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今(11)日受高壓環流影響，全台晴朗、高溫上看34度；下週日(14日)凌晨起「梅雨季」第2波「移動性鋒面」移入，全台有雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(11)日受高壓環流影響，北台多雲時晴，其他各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天暖熱，早晚涼，日夜溫差大；應注意衣著調整。各地區平地氣溫：北部18至29度，中部19至31度，南部19至34度，東部14至31度。

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明日、週六(12、13日)各地持續穩定，中層雲略增多，仍為多雲時晴，山區午後有局部短暫降雨的機率。白天暖熱、早晚涼。週六晚起中層雲增厚，零星飄雨機率逐漸提高。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲左圖：最新歐洲模式(ECMWF)下週日(14日)8時模擬圖顯示，凌晨起「梅雨季」第2波「移動性鋒面」移入，各地轉有局部陣雨或雷雨。右圖：下週一(15日)8時模擬圖顯示，鋒面東移，天氣逐漸好轉，為陣雨後多雲。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週日(14日)凌晨起「梅雨季」第2波「移動性鋒面」移入，各地轉有局部陣雨或雷雨(左圖)，有較大雨勢發生的機率；下週一(15日)鋒面東移，天氣逐漸好轉，為陣雨後多雲(右圖)。

下週二(16日)各地多雲時晴，山區午後仍有局部短暫陣雨。不過，模擬愈近末期，歐、美、加模式(ECMWF、GFS、CMC)之間的分歧愈大！有「不確定性」，應持續觀察。

 

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