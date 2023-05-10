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母親節禮物！懷抱理想南下追夢　籃球教練灌溉更多高雄幼苗

▲▼籃球教練 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲籃球教練郭杰昇（右一）在高雄推廣籃球運動。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

對籃球充滿熱情的郭杰昇，從國小到國中都是校隊的主力，但在升高中的前一年卻腳踝嚴重受傷，一度忍痛告別最愛的籃球，但他最後還是重回球場，目前也以教練之姿幫許多小朋友圓夢。最近他決定南下高雄發展，讓長期定居南部的郭母親開心表示，沒有比這個更好的母親節禮物了。

當年腳踝韌帶一條撕裂、一條斷裂，仍沒有阻擋郭杰昇追求籃球夢，上了高中從無到有組職一支素人球隊，他同時身兼教練、隊長與球員三職，過程中吃盡了苦頭，不過他樂此不疲，對他來說，能重拾打籃球的樂趣就是最大的回報。

被隊友稱為「Mr. Everything」的郭杰昇，最初開始接觸教練是因為高中時成立球隊，由於學校沒有專項教練，所以必須自己充當教練，開始學習球員訓練內容、戰術及如何鼓勵隊員等，也為了讓大家快樂打球同時取得好成績，他也去精進個人訓練的職能。

▲▼籃球教練 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲籃球教練郭杰昇（右）在高雄推廣籃球運動。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

他回憶道，那段時間不只學習當一個籃球教練，也因為過程中全隊相處融洽，也有隊員跟他說很感謝他營造的打球環境，一個由籃球促成的避風港，這些鼓勵及對籃球的熱誠，讓他到現在不只往專項教練，還往個人技術教練、籃球專項體適能教練等多方面發展。

郭杰昇表示，成為籃球教練的熱情，簡單來說就是對籃球那份純粹的熱情，也就是那份熱情使籃球可以不分年齡國籍，把許多人的心連在一起；套一句他帶營隊必定提醒小朋友的話「安全為前提，快樂第一，勝負及其他追求才是其次。」希望給小朋友們一個能開心快樂打球的環境。

至於為什麼想到高雄推廣基層籃球運動？他說長久以來籃球資源一直都是北部大於南部，但他在兩年前有幸在高雄舉辦營隊，發現高雄人都很熱情，也有許多熱愛籃球且懂事的小朋友，純粹喜歡打籃球，透過短短的營隊增加自信心，並且與營隊的隊友們一同歡笑，也是那些小朋友及快樂的時光讓他想來高雄發展並且推廣籃球。

最後郭杰昇特別感謝媽媽引薦他來高雄，鼓勵他勇於往南台灣發展，保持著能為南部籃球盡一分心力的決心來舉辦營隊，希望能將自己所學融合熱情，為國家灌溉更多籃球幼苗。

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