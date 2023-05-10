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「內閣絕無擺爛」　行政院駁國民黨團：評斷應本於事實不謾罵

▲行政院長陳建仁視察中央流行疫情指揮中心。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長陳建仁。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁上任滿100天，立法院國民黨團10日召開記者會，批評內閣施政。對此，行政院代理發言人羅秉成表示，尊重立委對行政團隊施政建言，陳建仁院長上任之後，戮力執行蔡英文總統所交付的4大任務，全力推動疫後復甦、社會照顧、提升國家基礎建設以及推動6大核心戰略產業等各項目標，絕無若干委員所稱擺爛一事。

羅秉成表示，陳院長自上任後積極推動疫後特別條例及相關預算，包含全民領6千、協助國內產業及中小企業度過疫後難關、全國各縣市交通通勤月票方案等，各項方案及目標皆順利完成或持續推動中，相關成果有目共睹。

羅秉成說，就打詐部分，行政院除升級推動「打詐行動綱領1.5版」，已送出打詐五法至立法院審議，院長陳建仁本人也前往165反詐騙諮詢專線中心視察、成立台灣高等檢察署「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，並規劃成立打詐專責辦公室，透過法制面、技術面、組織面全力阻斷詐騙的發生。

關於社會關切的勞保年金議題，羅秉成說到，政府除持續廣徵各界意見，滾動檢視與討論相關機制外，院長陳建仁與勞動部已多次宣示，政府將持續撥補勞保基金，並負最終支付責任。自2020年首次撥補勞保基金開始，累積4年已撥補1470億元，明年也將編列1000億預算，確保勞工都能長長久久領到老。

羅秉成表示，針對青年勞動權益議題，在蔡總統的指示下，政府於2019年開始推動「投資青年就業方案」，使去年台灣的青年失業率從2009年的10.76%降至8.38%，為金融海嘯發生以來最低。陳院長於上周行政院會上也請勞動部全力推動「投資青年就業方案」第二期，外界關心的「職涯發展」、「人力供需」、「青年失業」、「青年薪資」及「非典型就業」等5項青年就業核心議題，統合11部會資源，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」目標及策略，強化在校職涯引導，擴大優質產學合作，引導跨域學習及數位人才培育，協助非典型就業青年轉正職。

羅秉成說到，就少子女化對策計畫部分，政府所投入相關經費已從蔡總統2016甫上任時的150多億元，大幅成長至今年達千億元之多，並從今年起針對育兒津貼及托育補助取消排富限制，同時增加托育、教保人員薪資福利，並且擬定幼兒園調降師生比規劃方案，以師生比達1：12為最終目標，並就相關經費從優編列，積極推動「0-6歲國家一起養」的政策。

羅秉成說到，針對各項施政，政府積極歡迎各界提供建言，但相關評斷應本於事實基礎，而非恣意謾罵、無的放矢，期盼社會各界能不分黨派，齊心戮力，共同打造台灣成為更加溫暖而堅韌的國家。

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