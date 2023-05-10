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大陸 大陸焦點 特派現場

3正妹吃飯遭噁男騷擾！白T小鮮肉一見「超Man出手」影片曝光暖炸

記者鄭思楠／綜合報導

南京江寧區一家烤肉店內，3名女子被鄰桌多名男子騷擾，一名烤肉店工作人員見狀出面保護女生，與幾名噁男發生衝突。5月10日，當事烤肉店工作人員透露，出面保護3名女生的男士，是該店老闆的侄子，「就是因為3名女生被騷擾了，老闆的侄子才和幾名男子打了起來。」

▲▼3名女生疑遭多名鄰桌男子騷擾。（圖／翻攝自極目新聞）

▲多名噁男不斷騷擾女孩。（圖／翻攝自極目新聞）

據《極目新聞》報導，烤肉店事發監視器畫面顯示，一名男子端起酒杯，起身離開自己的座位，坐到了3名鄰桌女生的桌子上，隨後回到了自己的座位上。接著，坐同一張桌子的另一名男子，也找到3名女生進行交談，整個過程中3名女生似乎感到不適，有女生拉開座椅，與男子保持距離。

影片中，幾名女生在事發後，向一名身穿白色短袖上衣的烤肉店男性工作人員尋求幫助。該工作人員得知情況後，與鄰桌的幾名男子進行了溝通。

然而沒過多久，又有一名男子起身坐到了3名女生的桌子上，先前那名烤肉店工作人員趕緊跑來交涉，隨後兩名男子與這名烤肉店工作人員起了爭執，並上升為肢體衝突。眼見雙方扭打起來，其他多名烤肉店工作人員紛紛上前制止。

上述影片發布後，很快引發網友熱議，不少網友為挺身而出的男生點讚，「真男人！」、「這家餐廳值得去」。

▲▼3名女生疑遭多名鄰桌男子騷擾。（圖／翻攝自極目新聞）

▲男生最後和幾名噁男起爭執（圖／翻攝自極目新聞）

5月10日上午，當事烤肉店一名工作人員透露，影片中穿白色短袖上衣，出面保護3名女生的，是他們老闆的侄子，「就是因為3名女生被騷擾了，老闆的侄子才和幾名男子打了起來。」該工作人員還稱，目前他們已經向警方報案，等待警方處理結果。

轄區派出所下屬警務室工作人員透露，事發後，他們已經出警處理此事，目前案件已移交給派出所。轄區派出所警員表示，此案正在偵辦中。

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