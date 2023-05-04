超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

記者林悅／台南報導

台南永康墜樓命案，永康分局案發後查出死者身上有射入射出的貫穿槍傷，經朝死者人際關係及財務狀況清查，查出21歲曾姓男子等4男2女涉有重嫌，且死者案發前一晚值大夜班時，還在商店內倉庫遭曾嫌等人凌虐毆打，手掌都被打到瘀青發黑，警訊中6人都否認涉案，全案依殺人、犯罪組織等罪嫌送辦，並建請檢察官聲押6嫌。

▲台南永康墜樓命案陳姓女店長（中，編號2）及曾姓主嫌等6名涉案人依殺人等罪送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局警方指出，警方因死者丁男身上有子彈貫穿槍傷，認定死因並非單純墜樓身亡，而朝他殺方向偵辦，警方在調查死者社會背景及財務關係時，發現死者生前因財務管理不善，積欠為數不少的債務，還遭28歲陳姓超商女店長認定他手腳不乾淨，疑以職務之便侵占超商公款等財物，所以21歲主嫌曾嫌等6人，以此理由教訓、報復凌虐死者，並在2日晚利用丁男值大夜班時，將他關在倉庫，除制限其人身自由，並以水管毆打凌虐，造成死者手、腳等部位被打到瘀青發黑。

3日中午，曾嫌陪同死者回去住處，過程中死者疑遭曾嫌暴力脅迫，並涉嫌持槍抵住死者右後腰並開槍，造成子彈貫穿之槍傷，疑死者在逃命時從13樓躍下當場慘死。主嫌曾嫌否認死者之死與他有關，其他犯嫌也全部否認相關犯情，警方依據蒐證鑑識之相關證據，依殺人罪、組織犯罪等罪嫌將曾嫌6人移送台南地檢署偵辦，由檢察官複訊，警方表示將建請檢察官押6嫌深入偵辦。

▲永康分局副分局長張翊雋表示，將建請檢察官聲押6嫌深入偵辦。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍在檢察官率法醫解剖相驗死者後指出，永康區墜樓案初步相驗結果：死者高處墜落造成頭頸胸部多處骨折、腦髓、心、肝臟破裂，右後腰部雖有槍傷，但沒進腹腔，真正的墜落死亡原因，尚解剖鑑定及檢察官進一步調查。

▲台南永康墜樓命案，死者在墜樓前，與死者一同進入大樓的男子逃離監視影片也曝光。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）