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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘開戰中央　BNT羅生門兩方說法一次看

▲▼鴻海創辦人郭台銘應工商建研會之邀，以「用科技與世界做朋友」為題發表專題演講，並就近來引發爭議的話題做說明澄清。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

2021年5月台灣COVID-19疫情爆發，有見於疫苗供不應求，鴻海創辦人郭台銘同年月底表示有意協助、捐贈BNT疫苗，當時便傳出遭到民進黨政府阻擋。如今，積極爭取代表國民黨參選2024總統的郭台銘明確指出，是時任總統府祕書長李大維打給他，說「這個大小姐（指總統蔡英文）說，你還是不要買了」，掀起軒然大波，當事者雙方各說各話，截至目前為止，兩造說法如下：

2023年5月7日

►郭台銘於高雄鳳山造勢致詞時談到採購BNT疫苗過程，指民進黨政府派人來告訴他不能買。

►總統府發言人林聿禪澄清，早在2020年6月起，政府便已開始與包括國際疫苗廠商，進行洽談AZ、BNT及Moderna等疫苗採購合約；而關於BNT疫苗採購，原定於2021年3月後陸續交貨，卻遭遇醫療專業以外的政治因素介入，包括代理商上海復星及背後的官方因素，導致政府與BNT原廠的疫苗直接採購案，產生變數與延遲。

林聿禪進一步公布時序，在2021年鴻海/永齡基金會表達捐贈疫苗的意願後，在同年6月1日遞件申請、衛福部食藥署於6月12日即核發許可；之後，蔡英文也於6月18日邀請郭台銘創辦人在總統府會晤，盼疫苗採購事宜越快越好。

林聿禪說，期間經由政府與鴻海/永齡基金會與台積電等捐贈者共同努力就疫苗運送、保存、施打後監視等執行項目與疫苗廠商協商，並於7月11日完成合約簽訂，由此可知，政府積極處理相關事宜，絕無阻擋疫苗採購情事。

2023年5月8日

►聯電榮譽副董事長宣明智8日晚間在台北喜來登大飯店宴請國民黨民代，替郭台銘爭取支持，郭台銘本人也親自到場。席間眾多藍委關心BNT一事，而郭台銘餐宴後受訪表示，這兩天將會整理採購BNT的相關資料，會將過程還原，並強調真相只有一個，目的也只有一個，如果一個政府拋棄人民，人民也會拋棄你。

參加晚宴的台北市議員徐巧芯在餐宴上錄音，郭台銘明確指出，當初蔡英文派的代表就是現在的海基會董事長李大維，而他為了爭取採購疫苗，寫下一封承諾書，內容是如果蔡英文對他2024是不是出來選總統還有疑慮，那麼只要讓他可以買BNT疫苗，他願意全家移民，只為了買到疫苗造福台灣民眾。

2023年5月9日

海基會指出，經幕僚向李大維董事長查證後，確認並無此事。李大維與郭台銘先生是多年好友，彼此為了台灣人民的健康，相互合作協調公私部門各方，積極爭取採購BNT疫苗，並沒有人阻擋與反對。

當時做為副總統的行政院長陳建仁則說，BNT疫苗採購過程中，實際上都是政府跟民間單位一起合作，並沒有所謂政府擋BNT疫苗這樣的不實說法，「郭先生最近不實的說法，實際上也許跟他的選舉是有關係」。

►郭台銘在臉書上回應，直言「叫我不要買疫苗的，就是前總統府秘書長李大維」，2021年6月17日接到李大維的一通電話，他說「這個大小姐說，你還是不要買了。」並指手中握有很多證據，必要時會整理公佈。

►李大維親上火線發聲明指，「從未有過該談話內容。」

►《ETtoday新聞雲》記者獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給郭台銘的關鍵原文電郵，郭台銘早得知私人無法購買疫苗，但他仍在2天後，也就是2021年6月18日發臉書稱「民進黨派系」涉入擋疫苗。（相關新聞：獨／關鍵原文電郵首曝光　郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗）

►郭台銘辦公室發出聲明，強調該封電郵證實民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan)，由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。

►衛福部次長、前指揮中心指揮官王必勝說，根據這封電郵可以知道當時永齡鴻海就知道BNT跟上海復星無法賣疫苗給政府以外的單位。而且永齡基金會還在2021年6月17日發聲明感謝衛福部。隔天蔡英文就召見台積電、永齡並全力協助兩單位繼續購買疫苗。「6/17何來李大維前秘書長的事情？（李前秘書長也兩度發聲明否認了），6/16被告知私人無法買，6/18總統及指揮中心就持續協助，政府協助非常積極，又何來擋疫苗之說？」

2023年5月10日

►衛福部大動作召開記者會，時任疾管署長的衛福部次長周志浩一口氣公布捐贈與採購相關四大合約，強調全數沒有「獨立台灣字眼」。周志浩會中透露，2021年6月2日晚間前指揮官陳時中和他到郭台銘中拜訪，郭提供「請求衛福部支援事項」、「工作時程」及「授權書」等文件草案；也提到6月10日因為鴻海很心急，希望48小時回覆捐贈意向書草案，同日台積電提出希望捐500萬劑疫苗架構等內容。相關新聞：衛福部反擊！公布BNT捐贈、採購4大合約　無「獨立台灣」字樣

協助郭台銘向BNT洽購疫苗的民進黨立法院黨團總召柯建銘也還原時間軸，直指自己在2021年5月23日接到郭台銘來電，直至6月14日之間，郭台銘、李大維與自己密切聯繫，當時洽購疫苗遭阻是因為中共，且個人不能買，並沒有郭台銘所指控之事，感謝郭台銘為了救人所做的努力，但對於郭為了選舉邏輯錯亂感到遺憾。

時任衛福部長陳時中受訪時指出，使用合約上名稱就是疾病管制署 ROC（台灣），而廠商真正有疑義的，是對外發布新聞稿的稱謂，廠商要求指揮中心將「我國」一詞改為「台灣」後，便再無下文。

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